Столтенберг закликав призначити зустріч представників НАТО і РФ щодо України на січень

Про це генсек НАТО повідомив у Twitter.

"Дії НАТО є оборонними та пропорційними, і ми залишаємося відкритими до діалогу. Я закликав провести засідання Ради НАТО-Росія в січні", - написав Столтенберг.

Також він назвав нарощування російських військ біля кордонів з Україною неспровокованим та незрозумілим.





Водночас Ліз Трасс написала, що під час зустрічі вона зі Столтенбергом домовилась, що будь-який діалог повинен повністю поважати суверенітет України.

Також очільниця МЗС Великої Британії додала, що НАТО підтвердило свою рішучу підтримку України, а вторгнення Росії на українську територію призведе до наслідків та втрат з російської сторони.



Нагадаємо, видання Deutsche Welle передало, що представник Альянсу сказав про те, що засідання Ради НАТО-Росія може відбутися 12 січня 2022 року.