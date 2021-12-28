Столтенберг закликав призначити зустріч представників НАТО і РФ щодо України на січень
У вівторок, 28 грудня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провів розмову з очільницею міністерства закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс щодо військової агресії РФ проти України
Про це генсек НАТО повідомив у Twitter.
"Дії НАТО є оборонними та пропорційними, і ми залишаємося відкритими до діалогу. Я закликав провести засідання Ради НАТО-Росія в січні", - написав Столтенберг.
Також він назвав нарощування російських військ біля кордонів з Україною неспровокованим та незрозумілим.
Водночас Ліз Трасс написала, що під час зустрічі вона зі Столтенбергом домовилась, що будь-який діалог повинен повністю поважати суверенітет України.
Також очільниця МЗС Великої Британії додала, що НАТО підтвердило свою рішучу підтримку України, а вторгнення Росії на українську територію призведе до наслідків та втрат з російської сторони.
- Нагадаємо, видання Deutsche Welle передало, що представник Альянсу сказав про те, що засідання Ради НАТО-Росія може відбутися 12 січня 2022 року.
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