Столтенберг запросив Зеленського на саміт НАТО

Про це Єнс Столтенберг заявив під час пресконференції в естонському Таллінні.

"Я запросив президента Зеленського відвідати саміт НАТО у Вільнюсі в липні. Я дійсно сподіваюся, що він зможе бути там особисто, але, звісно, це залежить від ситуації, оскільки після повномасштабного вторгнення в цю країну триває серйозна війна", - сказав генсек НАТО.