Столтенберг запросив Зеленського на саміт НАТО
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запросив президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО, що відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі
Про це Єнс Столтенберг заявив під час пресконференції в естонському Таллінні.
"Я запросив президента Зеленського відвідати саміт НАТО у Вільнюсі в липні. Я дійсно сподіваюся, що він зможе бути там особисто, але, звісно, це залежить від ситуації, оскільки після повномасштабного вторгнення в цю країну триває серйозна війна", - сказав генсек НАТО.
- 22 лютого посол України в Литві Петро Бешта повідомив, що президент України Володимир Зеленський планує особисто відвідати саміт НАТО у Вільнюсі.
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