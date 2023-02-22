Зеленський планує відвідати саміт НАТО у Литві, — посол
Посол України в Литві Петро Бешта повідомив, що президент України Володимир Зеленський планує особисто відвідати саміт НАТО у Вільнюсі
Про це він сказав у коментарі BNS.
"Ми це плануємо. Перше, що нам потрібно, це запрошення, тому що Україна не є членом НАТО. Сподіваємося його отримати й сподіваємося, що кардинально змінили ситуацію, пов’язану з війною в Україні", - сказав Бешта.
Зазначається, що підтримка України буде однією з основних тем під час зустрічі лідерів НАТО в Литві в липні.
"Ми очікуємо дуже чіткого формулювання на зустрічі у Вільнюсі про те, що як тільки закінчиться війна, Україна стане членом НАТО", - зазначив посол.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на підсумковому брифінгу зустрічі глави МЗС України з представниками НАТО та ЄС, зазначив, що президент Путін не готується до миру, і це є показником для підсилення та нарощування зусиль Альянсу
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