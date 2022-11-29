Столтенберг заявив, що Україна в майбутньому стане членом НАТО, а союзники пообіцяли Києву більше допомоги
Україна одного дня зможе стати членом Північноатлантичного альянсу
Про це 29 листопада в Бухаресті заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, передає Associated Press.
"Двері НАТО відчинені", — сказав він.
За його словами, Росія не має права вето на приєднання країн. Столтенберг нагадав, що президент Росії Володимир Путін незабаром "отримає Фінляндію і Швецію в члени НАТО". Ці країни подали заявку на членство в квітні.
"Ми також підтримуємо це щодо членства України", – наголосив Столтенберг.
При цьому він зазначив, що країни Альянсу готові допомогти Україні перемогти Росію.
- 30 вересня Україна подала заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку.
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