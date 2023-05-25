Про це він розповів в етері Еспресо.

"Луганськ був десь за 120-150 км від лінії фронту. Наші системи дальньої дії не діставали до міста, тому росіяни зробили з Луганська військовий хаб, стягнувши туди зброю, техніку, ремонті майстерні, розташували там багато казарм з особовим складом. Як тільки ми отримали далекобійні ракети Storm Shadow, відразу їх використали. До того ж відпрацювання по Луганську було класичним у супроводженні ракет ADM-160. Росіяни дали цьому підтвердження, показавши залишки ADM-160. Ця ракета прокладає маршрут та прикриває бойові ударні ракети Storm Shadow від ППО противника", - зауважив військовий експерт.

Роман Світан пояснив, що ракета ADM-160 є обманкою, ракетою радіоелектронної боротьби, тобто на час проходження Storm Shadow ракета ADM-160 засвічує локатори противника.

"Перед ціллю ракета Storm Shadow з гранично малої висоти, з 40-50 метрів йде на гірку, вмикаючи інфрачервону головку самонаведення, на яку вже не діє ніяка система РЕБ, і чітко влучає у ціль. Для прикриття такого маневру використовується ракета ADM-160. Було декілька ударів такими ракетами по військових об'єктах противника у Луганську, також у Маріуполі, Бердянську та Мелітополі. Як мінімум ми використали десяток ракет з відмінною якістю, кожний удар знайшов свою ціль. Підтверджено, що кругове відхилення було у декілька метрів, тобто влучено чітко", - прокоментував Світан.

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