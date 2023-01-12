Про це він розповів на сторінці у Facebook.

"79 окрема десантно-штурмова бригада стоїть на гарячих позиціях. Так було з 2014 року, так є і зараз. Воїни 79-ки зараз в Мар’їнці роблять бавовну", – зазначив Порошенко.

"Взагалі, Мар’їнка – це вже символ. Наші захисники закріпилися там у 2014-2015 роках. І що би там росіяни не робили, посунути Збройні Сили України звідти вже не можливо. Бо хлопці там стали бетонною стіною", – наголосив п’ятий президент України.

"За це ми щиро вдячні нашим десантникам, нашій 79 бригаді. І щоб їх підтримати, ми будемо робити все можливе, щоб забезпечити їх всім необхідним", – зазначив він.

"Сьогодні завезли їм планшети та телевізори, щоб розвідка могла коригувати вогонь. Привезли і дефіцитний товар – шини. Бо велика кількість волонтерів завозять на фронт машини, а ось коліс не вистачає завжди", – розповів Порошенко.

"Привезли вже другий для 79-ки банний комплекс, ну і шоколад ROSHEN до чаю", – також зазначив він.

"Упевнені, що заїдемо ще. Запорука нашого успіху — системне забезпечення ЗСУ всім необхідним, адже саме завдяки їм Україна буде", – наголосив лідер "Європейської Солідарності".

Боєць з позивним "Харіс" подякував Порошенку та волонтерами за цю необхідну зараз на фронті допомогу.

"Це я приймаю у вас цю лазню. У мене була така мрія – її замовити самому. Але ми не тягнемо, не можемо. Ви знаєте – ресурсів не вистачає, часу не вистачає. І от ви нам зробили таку лазню. Для 79-ї бригади – це просто знахідка. Вона вже друга. Це – велика нам допомога. Лазня – це стратегічно важливо", – сказав військовий.

"І використовувати можна в будь-якому місці, вона автономна. Просто – мрія. А для солдата після окопу – це дуже велика справа", – говорить десантник.

Порошенко зазначає, що можливість мати нормальні побутові умови особливо в холодну пору року дуже важлива для бійців.

"І саме взимку, саме, коли -20°C, і саме коли війна. Коли можна на передок підтягнути і це зробити. І це вже ми доопрацювали проєкт з урахуванням ваших побажань. Сьогодні тут можна і попрати, і посушити, і помитися", – розповів він.

Волонтери ГО "Справа Громад" планують передати на фронт не менше п’яти десятків подібних комплексів. Як відомо, Фонд Порошенка подвоює суму, зібрану небайдужими українцями для допомоги ЗСУ. А першу мобільну лазню подарували легендарній 25-й бригаді, яка відзначилась під час контрнаступу на Харківщині і звільняла Ізюм.

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