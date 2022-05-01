"Страх стати стороною війни, постачаючи зброю, - це повна нісенітниця": посол України Мельник пропонує Німеччині ухвалити закон про ленд-ліз, як це зробили США
Посол України Андрій Мельник пропонує, щоб Німеччина ухвалила закон про ленд-ліз для України за прикладом США
Про це він сказав в інтерв'ю для Bild.
"Ми хотіли б побачити швидкий експорт 88 танків "Леопард", 100 БМП "Мардер", самохідних гаубиць та багато іншого. Але що дуже важливо, то це переосмислення у свідомості людей. Ми переживаємо найбільшу війну у Європі за 80 років. Ви більше не зможете перемогти із 30 або 100 танками. Німецький закон про ленд-ліз, як у США, і довгостроковий союз проти Росії були б важливими", - cказав Мельник.
За його словами, рішення направити Україні ЗСУ "Гепард" правильне, але цього недостатньо.
"Тим більше, що для "Гепардів" не вистачає боєприпасів. Це було відомо з початку війни, але федеральне міністерство оборони зайнялося цим лише цього тижня. Крім того, "Гепардам" вже 40 років - щоб перемогти Росію, нам потрібне найсучасніше німецьке озброєння", - зауважив посол.
- Нагадаємо, аналітик Стокгольмського центру дослідження Східної Європи, німецький політолог Андреас Умланд зазначив, що у питанні надання Україні важкого озброєння німецьке суспільство розділене. Частина німців боїться втягування Німеччини у російсько-українську війну та початку Третьої світової.
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