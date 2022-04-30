Частина німців проти надання Україні зброї: бояться втягування Німеччини у російсько-українську війну та початку Третьої світової, - аналітик Умланд
У питанні надання Україні важкого озброєння німецьке суспільство розділене, оскільки частина німців боїться втягування Німеччини у російсько-українську війну та початку Третьої світової
Таку думку висловив аналітик Стокгольмського центру дослідження Східної Європи, німецький політолог Андреас Умланд в етері телеканалу "Еспресо".
"Німецьке суспільство в питанні надання Україні важкого озброєння розділене. Якщо щодо оборонного озброєння Україні була підтримка більшості, то зараз всередині німецького суспільства точаться гострі дискусії. Нещодавно був опублікований відкритий лист діячів культури, які виступили проти постачання Україні важкого озброєння, адже люди бояться, що це залучить Німеччину в російсько-українську війну", - зазначив Умланд.
Політолог додав, що підписантами відкритого листа, які виступили проти постачання зброї Україні в основному є люди, які не дуже знаються на політиці та Східній Європі.
"Це такий собі традиційний німецький пацифізм. Це не обовʼязково підтримка Росії, а скоріше страх бути частиною російсько-української війни, що це перетвориться в Третю світову, втягне НАТО й Німеччину в цю війну", - зауважив Андеас Умланд.
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