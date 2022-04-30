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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Частина німців проти надання Україні зброї: бояться втягування Німеччини у російсько-українську війну та початку Третьої світової, - аналітик Умланд
Ексклюзив

Частина німців проти надання Україні зброї: бояться втягування Німеччини у російсько-українську війну та початку Третьої світової, - аналітик Умланд

30 квітня, 2022 субота
11:53
війна з Росією Андреас Умланд

У питанні надання Україні важкого озброєння німецьке суспільство розділене, оскільки частина німців боїться втягування Німеччини у російсько-українську війну та початку Третьої світової

Таку думку висловив аналітик Стокгольмського центру дослідження Східної Європи, німецький політолог Андреас Умланд в етері телеканалу "Еспресо".

"Німецьке суспільство в питанні надання Україні важкого озброєння розділене. Якщо щодо оборонного озброєння Україні була підтримка більшості, то зараз всередині німецького суспільства точаться гострі дискусії. Нещодавно був опублікований відкритий лист діячів культури, які виступили проти постачання Україні важкого озброєння, адже люди бояться, що це залучить Німеччину в російсько-українську війну", - зазначив Умланд.

Політолог додав, що підписантами відкритого листа, які виступили проти постачання зброї Україні в основному є люди, які не дуже знаються на політиці та Східній Європі.

"Це такий собі традиційний німецький пацифізм. Це не обовʼязково підтримка Росії, а скоріше страх бути частиною російсько-української війни, що це перетвориться в Третю світову, втягне НАТО й Німеччину в цю війну", - зауважив Андеас Умланд.

  • 20 квітня заступник генерального інспектора бундесверу Маркус Лаубенталь заявив, що Німеччина не постачатиме Україні БМП Marder, аби не підірвати обороноздатність НАТО. 
  • 20 квітня міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Німеччина не накладала заборону на постачання до України бронетехніки
  • 22 квітня у інтервʼю Der Spiegel канцлер Німеччини Олаф Шольц пояснив нерішучість стосовно поставок в Україну важкого озброєння бажанням уникнути прямої конфронтації НАТО з Росією. 
  • 23 квітня дочірнє підприємство німецького оборонного концерну Rheinmetall звернулося до федерального уряду Німеччини за дозволом на постачання Україні 100 бойових машин піхоти Marder. 
  • 25 квітня стало відомо, що Rheinmetall хоче продати Україні 88 танків Leopard.
  • 28 квітня стало відомо, що німецький бундестаг проголосував за надання Україні важкого озброєння, 586 голосів "за" із 693.
  • 29 квітня видання Welt написало, що Федеральний уряд перевіряє можливість постачання в Україну Panzerhaubitzen 2000 зі складів Бундесверу. 

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Новини
Андреас Умланд
Німеччина
постачання зброї
важка зброя
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