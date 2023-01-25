Стратегічна мета росіян - вийти до міста Дніпро з півдня та півночі, - військовий аналітик Гетьман

Про це в ефірі Еспресо заявив військовий експерт Олексій Гетьман.

"Інститут дослідження війни, наша та іноземні розвідки говорили про простий план РФ. Вони хочуть з півдня через Запоріжжя вийти до міста Дніпро і з півночі через Харків і Полтаву теж вийти туди. Вони хочуть спробувати оточити велике наше угруповання на всьому лівому березі річки Дніпро. Вони зараз промацують нашу оборону, дивляться, як працюють наші ЗСУ і готуються до такого удару з півночі та півдня. Звісно, вони біля Соледару та Бахмуту будуть тримати нас в напрузі, бо вважають, що відтягують певну кількість військ. Нашому керівництву про ці стратегічні задуми добре відомо. Мета - спробувати зробити оточення", - вважає він.