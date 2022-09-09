"Стратегічна поразка Росії": La Repubblica про візит сенатора Урсо в Україну
До Києва прибув з візитом італійський сенатор Адольфо Урсо - член партії "Брати Італії", яка очолює перегони в країні перед формуванням нового уряду
Про це йдеться в матеріалі La Repubblica.
За інформацією видання, 9 вересня відбувся візит до України депутата Парламенту Італійської Республіки Адольфо Урсо.
"Це знакова, стратегічна подія, з ряду тих, що визначають майбутнє європейської політики й майбутнього Європи", - йдеться в повідомленні.
Також видання підкреслює, що це є стратегічною поразкою Росії, адже майбутній уряд Італії обирає посилення підтримки України й зміцнення зв'язків в Євроатлантичному альянсі.
Відомо, що Адольфо Урсо очолює у парламенті комітет Copasir, відповідальний за парламентський нагляд за діяльністю італійських розвідслужб. Окрім того, він є провідним парламентським діячем, сенатором, президентом Парламентського Комітету з Безпеки Республіки (COPASIR) та одним з керівників Партії "Брати Італії" (Fratelli d'Italia).
Крім того, сенатор - довірений соратник Джорджії Мелоні (Giorgia Meloni), яка, ймовірно, виграє вибори в Італії 25-го вересня, і очолить італійський уряд на посаді прем'єр-міністра.
Під час візиту до Києва для зустрічі з міністром МЗС України Дмитром Кулебою, сенатор у короткому твіті зазначив, що Італія "підтримує Україну разом з європейськими партнерами й західними союзниками".
Дмитро Кулеба зазначив, що на зустрічі подякував сенатору за підтримку італійського парламенту в рішеннях, що стосуються підвищення обороноздатності України.
"Ми обговорили подальшу військову допомогу, санкції та зусилля для відбудови", - зазначив він.
- 6 вересня ЗМІ повідомили, що Італія планує скоротити споживання природного газу протягом зимового сезону шляхом збільшення використання вугілля, зменшення опалення по всій країні.
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