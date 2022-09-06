Італія планує скоротити споживання газу на 7% протягом зимового сезону

Про це повідомило видання Bloomberg.

Стало відомо, що згідно з пропозицією уряду, Італія планує скоротити споживання газу на 8,2 мільярда кубометрів до березня, щоб досягти мети ЄС щодо скорочення на 15%. Країна оцінила споживання в 54,8 млрд кубометрів з початку серпня цього року до кінця березня 2023 року.

Проте фактичне скорочення буде менш помітним і становитиме приблизно 7% споживання, оскільки Італія отримала виняток від Брюсселя на підставі заповненості своїх газових сховищ.

Новий італійський план передбачає скорочення зимового графіку опалення на два тижні і зменшення опалення в будинках і офісах. Температуру в приміщеннях загального користування обмежать до 19 градусів, а години опалення скоротять. Також передбачається збільшення виробництва електроенергії з альтернативних джерел, включаючи вугілля.

Італійські заходи з енергозбереження впроваджуються в тандемі з кроками щодо диверсифікації поставок з Росії. Контрольований державою нафтовий гігант Eni SpA планує збільшити газові потоки та імпорт скрапленого природного газу з альтернативних джерел, включаючи країни Африки, щоб замінити російські поставки.

6 вересня прем’єр Латвії Криш’яніс Каріньш заявив, що Латвія та Євросоюз загалом мають витримати шантаж Кремля, який почав використовувати енергетичну залежність Європи від газу з Росії для політичного тиску.

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