Італія планує скоротити споживання газу на 7% протягом зимового сезону
Італія планує скоротити споживання природного газу протягом зимового сезону шляхом збільшення використання вугілля, зменшення опалення по всій країні
Про це повідомило видання Bloomberg.
Стало відомо, що згідно з пропозицією уряду, Італія планує скоротити споживання газу на 8,2 мільярда кубометрів до березня, щоб досягти мети ЄС щодо скорочення на 15%. Країна оцінила споживання в 54,8 млрд кубометрів з початку серпня цього року до кінця березня 2023 року.
Проте фактичне скорочення буде менш помітним і становитиме приблизно 7% споживання, оскільки Італія отримала виняток від Брюсселя на підставі заповненості своїх газових сховищ.
Новий італійський план передбачає скорочення зимового графіку опалення на два тижні і зменшення опалення в будинках і офісах. Температуру в приміщеннях загального користування обмежать до 19 градусів, а години опалення скоротять. Також передбачається збільшення виробництва електроенергії з альтернативних джерел, включаючи вугілля.
Італійські заходи з енергозбереження впроваджуються в тандемі з кроками щодо диверсифікації поставок з Росії. Контрольований державою нафтовий гігант Eni SpA планує збільшити газові потоки та імпорт скрапленого природного газу з альтернативних джерел, включаючи країни Африки, щоб замінити російські поставки.
- 6 вересня прем’єр Латвії Криш’яніс Каріньш заявив, що Латвія та Євросоюз загалом мають витримати шантаж Кремля, який почав використовувати енергетичну залежність Європи від газу з Росії для політичного тиску.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.59
Купівля 39.59Продаж 40.4
-
EUR
Купівля 39.22Продаж 40.25
- Актуальне
- Важливе