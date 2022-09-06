"Це дорого й незручно. Але ми в Європі платимо грошима, а Україна - людськими життями": прем’єр Латвії про газовий шантаж РФ

Про це повідомило видання Delfi.

Каріньш також зауважив, що зараз РФ відкрито шантажує Європу, сподіваючись добитися послаблення санкцій за війну проти України.

"Ми маємо витримати цей тиск. Зараз ми, по всій Європі та у Латвії, платимо своєрідний військовий збір. Україна платить його людськими життями, зруйнованою інфраструктурою та шкодою для довкілля. Ми, Латвія та Європа, платимо грошима. Це дорого і "боляче", але треба це робити, доки Україна не виграє у цій війні, а Росія - не програє", - наголосив Криш’яніс Каріньш.

Окрім цього він додав, що уряд готує кроки, щоб допомогти населенню пройти опалювальний сезон.

31 серпня Польща, Литва, Латвія, Естонія та Фінляндія заявили, що запровадять візові обмеження для росіян, незалежно від рішення ЄС.

16 серпня Латвія надала Україні 6 гаубиць M109, також Повітряні сили ЗСУ отримали від Латвії два вертольоти Мі-17 та ще два - Мі-2, а міністерство закордонних справ Латвії заявило про відновлення програми з надання реабілітаційних послуг пораненим українським військовим.

2 вересня президент і міністр оборони Латвії закликали НАТО передати Україні літаки і танки.

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