Латвія відновлює програму з реабілітації поранених українських військових
Міністерство закордонних справ Латвії заявило про відновлення програми з надання реабілітаційних послуг пораненим українським військовим
Про це йдеться в офіційній заяві МЗС країни.
Там зазначається, що лікування поранених українських військових у рамках реабілітаційної програми, яку координує латиське МЗС, поновиться з 15 серпня.
Таким чином, 12 українських воїнів розпочнуть тритижневий курс лікування в Національному реабілітаційному центрі "Вайварі" задля реабілітації та відновлення після важких поранень, отриманих в ході бойових дій під час захисту України від російських окупантів.
Кабмін Латвії виділив із держбюджетної програми "Кошти на випадок непередбачених подій" пакет у розмірі 280 тис. євро на реабілітацію військовослужбовців, які постраждали внаслідок війни в Україні.
Транспортування українських пацієнтів, а також надання реабілітаційних послуг у Національному реабілітаційному центрі координує міністерство закордонних справ Латвії у співпраці з міністерством охорони здоров’я, міністерством соціального захисту та за підтримки міністерство оборони країни.
Зазначається, що надання медичної допомоги пораненим під час збройного конфлікту на сході України розпочато у 2014 році. При цьому до 2019 року в медустановах Латвії пройшли лікування 58 постраждалих українців.
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