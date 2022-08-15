Про це йдеться в офіційній заяві МЗС країни.

Там зазначається, що лікування поранених українських військових у рамках реабілітаційної програми, яку координує латиське МЗС, поновиться з 15 серпня.

Таким чином, 12 українських воїнів розпочнуть тритижневий курс лікування в Національному реабілітаційному центрі "Вайварі" задля реабілітації та відновлення після важких поранень, отриманих в ході бойових дій під час захисту України від російських окупантів.

Кабмін Латвії виділив із держбюджетної програми "Кошти на випадок непередбачених подій" пакет у розмірі 280 тис. євро на реабілітацію військовослужбовців, які постраждали внаслідок війни в Україні.

Транспортування українських пацієнтів, а також надання реабілітаційних послуг у Національному реабілітаційному центрі координує міністерство закордонних справ Латвії у співпраці з міністерством охорони здоров’я, міністерством соціального захисту та за підтримки міністерство оборони країни.

Зазначається, що надання медичної допомоги пораненим під час збройного конфлікту на сході України розпочато у 2014 році. При цьому до 2019 року в медустановах Латвії пройшли лікування 58 постраждалих українців.