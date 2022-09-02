"Росія може засмутитись?" Президент і міністр оборони Латвії закликають передати Україні літаки і танки
Еґілс Левітс та Артіс Пабрікс закликали НАТО посилити Україну сучасними бойовими танками та авіацією
Про це пише The Times.
"Я не бачу жодної причини, чому б Україні не отримати західні броньовані машини. Чому ні? Тільки тому, що Росія може засмутитись?" – сказав Артіс Пабрікс.
Очільник міноборони Латвії порівняв війну Росії проти України із Другою світовою, в якій Москва діє подібно до нацистів.
І саме тому, на думку президента Еґілса Левітса, усі західні демократичні держави повинні не просто підтримувати, а наростити свою військову допомогу Україні.
"Ви можете пересвідчитися, що ця військова допомога справді ефективна… Політично кажучи, я вважаю, що Захід повинен передати Україні всю зброю, якої вона потребує", – сказав латвійський президент.
"Багато хто на Заході справді вважає, що будь-яка підтримка України може призвести до подальшої ескалації та засмутити Путіна, Кремль, Росію. То була велика помилка, бо єдине, що провокує Росію, – це слабкість", – наголосив своєю чергою Артіс Пабрікс.
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