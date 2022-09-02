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"Росія може засмутитись?" Президент і міністр оборони Латвії закликають передати Україні літаки і танки

2 вересня, 2022 п'ятниця
23:49
Світ Латвія вже передала чотири вертольоти Повітряним силам ЗСУ

Еґілс Левітс та Артіс Пабрікс закликали НАТО посилити Україну сучасними бойовими танками та авіацією

Про це пише The Times.

"Я не бачу жодної причини, чому б Україні не отримати західні броньовані машини. Чому ні? Тільки тому, що Росія може засмутитись?" – сказав  Артіс Пабрікс.

Очільник міноборони Латвії порівняв війну Росії проти України із Другою світовою, в якій Москва діє подібно до нацистів.

І саме тому, на думку президента Еґілса Левітса, усі західні демократичні держави повинні не просто підтримувати, а наростити свою військову допомогу Україні.

"Ви можете пересвідчитися, що ця військова допомога справді ефективна… Політично кажучи, я вважаю, що Захід повинен передати Україні всю зброю, якої вона потребує", – сказав латвійський президент.

"Багато хто на Заході справді вважає, що будь-яка підтримка України може призвести до подальшої ескалації та засмутити Путіна, Кремль, Росію. То була велика помилка, бо єдине, що провокує Росію, – це слабкість", – наголосив своєю чергою Артіс Пабрікс.

  • 2 вересня Байден попросив конгрес США дати додаткові кошти Україні — ще $13,7 млрд.
  • 31 серпня Польща, Литва, Латвія, Естонія та Фінляндія заявили, що запровадять візові обмеження для росіян, незалежно від рішення ЄС.
  • 16 серпня Латвія надала Україні 6 гаубиць M109, також Повітряні сили ЗСУ отримали від Латвії два вертольоти Мі-17 та ще два - Мі-2, а міністерство закордонних справ Латвії заявило про відновлення програми з надання реабілітаційних послуг пораненим українським військовим.

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Латвія
війна з Росією
допомога Україні
зброя для України
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