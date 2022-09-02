Про це пише The Times.

"Я не бачу жодної причини, чому б Україні не отримати західні броньовані машини. Чому ні? Тільки тому, що Росія може засмутитись?" – сказав Артіс Пабрікс.

Очільник міноборони Латвії порівняв війну Росії проти України із Другою світовою, в якій Москва діє подібно до нацистів.

І саме тому, на думку президента Еґілса Левітса, усі західні демократичні держави повинні не просто підтримувати, а наростити свою військову допомогу Україні.

"Ви можете пересвідчитися, що ця військова допомога справді ефективна… Політично кажучи, я вважаю, що Захід повинен передати Україні всю зброю, якої вона потребує", – сказав латвійський президент.

"Багато хто на Заході справді вважає, що будь-яка підтримка України може призвести до подальшої ескалації та засмутити Путіна, Кремль, Росію. То була велика помилка, бо єдине, що провокує Росію, – це слабкість", – наголосив своєю чергою Артіс Пабрікс.

2 вересня Байден попросив конгрес США дати додаткові кошти Україні — ще $13,7 млрд.

31 серпня Польща, Литва, Латвія, Естонія та Фінляндія заявили, що запровадять візові обмеження для росіян, незалежно від рішення ЄС.

16 серпня Латвія надала Україні 6 гаубиць M109, також Повітряні сили ЗСУ отримали від Латвії два вертольоти Мі-17 та ще два - Мі-2, а міністерство закордонних справ Латвії заявило про відновлення програми з надання реабілітаційних послуг пораненим українським військовим.