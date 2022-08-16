"Вже показують результати на полі бою": Латвія надала Україні 6 гаубиць M109
Латвійські гаубиці M109 вже прибули в Україну і показують результат на полі бою
Про це повідомив у твітер міністр оборони України Олексій Резніков.
"Ще 6 гаубиць М109, які нещодавно прибули до України з Латвії, вже показують результати на полі бою. Я щиро вдячна своєму латвійському колезі Артісу Бабрісу і народу Латвії за непохитну підтримку. Разом ми переможемо!", - написав урядовець.
- Латвія призупинила угоду про співробітництво з РФ, а посольство країни припинило видачу віз росіянам.
- 9 серпня Латвія попросила у Європейського суду з прав людини дозволу приєднатися до справи "Україна проти Росії" як третя сторона.
- 11 серпня Сейм Латвії визнав Росію державою, яка підтримує тероризм, а її дії проти мирних жителів України - терористичними.
- 15 серпня, Міністерство закордонних справ Латвії заявило про відновлення програми з надання реабілітаційних послуг пораненим українським військовим.
- Також 15 серпня Повітряні сили ЗСУ отримали від Латвії два вертольоти Мі-17 та ще два - Мі-2.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.02
Купівля 39.02Продаж 39.84
-
EUR
Купівля 39.6Продаж 40.71
- Актуальне
- Важливе