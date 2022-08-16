Про це повідомив у твітер міністр оборони України Олексій Резніков.

"Ще 6 гаубиць М109, які нещодавно прибули до України з Латвії, вже показують результати на полі бою. Я щиро вдячна своєму латвійському колезі Артісу Бабрісу і народу Латвії за непохитну підтримку. Разом ми переможемо!", - написав урядовець.

6 more M109 howitzers that have recently arrived in ???????? from ???????? are already showing results on the battlefield. I‘m sincerely grateful to my ???????? colleague @Pabriks & the people of Latvia for their unwavering support.

Together we will win! pic.twitter.com/t5F3n7parJ — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 15, 2022

Латвія призупинила угоду про співробітництво з РФ, а посольство країни припинило видачу віз росіянам.

9 серпня Латвія попросила у Європейського суду з прав людини дозволу приєднатися до справи "Україна проти Росії" як третя сторона.

11 серпня Сейм Латвії визнав Росію державою, яка підтримує тероризм, а її дії проти мирних жителів України - терористичними.

15 серпня, Міністерство закордонних справ Латвії заявило про відновлення програми з надання реабілітаційних послуг пораненим українським військовим.

Також 15 серпня Повітряні сили ЗСУ отримали від Латвії два вертольоти Мі-17 та ще два - Мі-2.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb