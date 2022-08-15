English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Латвія передала чотири вертольоти Повітряним силам ЗСУ

Латвія передала чотири вертольоти Повітряним силам ЗСУ

15 серпня, 2022 понедiлок
19:17
Світ Латвія передала чотири вертольоти Повітряним силам ЗСУ

15 серпня Повітряні сили ЗСУ отримали два вертольоти Мі-17 та ще два - Мі-2, подаровані Латвією

Про це в твіттері пишуть на сторінці Міноборони Латвії.

"Повітряні сили України щойно отримали 4 гелікоптери, подаровані Латвією, які незабаром увійдуть до авіаційного парку ЗСУ.

Підтримка України західними країнами не повинна припинитися, поки вона не звільнить всю свою територію від російсько-окупаційних військ!" - наголосив міністр оборони Артіс Пабрікс.

Два вертольоти Мі-17 і два - Мі-2 надійшли до Повітряних сил ЗСУ в частково розібраному стані. Перед доставленням гелікоптери пофарбували, а один з Мі-17 капітально відремонтували.

"Відправлені пів року тому "Стінгери" (FIM-92 Stinger - переносний зенітно-ракетний комплекс, - ред.) допомогли затримати російське вторгнення. Зараз, коли українські воїни контратакують у багатьох місцях, наші пожертвувані гелікоптери допоможуть проводити військові операції та рятувати життя!" - додав Пабрікс.

  • За словами латвійського міністра оборони Артіса Пабрікса, важливо змінити мислення союзників з огляду на поточні загрози, що линуть від Росії. 28 червня він заявив, що Росія залишиться загрозою ще на 5-10 років.
  • Латвія призупинила угоду про співробітництво з РФ, а посольство країни припинило видачу віз росіянам.
  • 9 серпня Латвія попросила у Європейського суду з прав людини дозволу приєднатися до справи "Україна проти Росії" як третя сторона.
  • 11 серпня Сейм Латвії визнав Росію державою, яка підтримує тероризм, а її дії проти мирних жителів України - терористичними.
  • 15 серпня Міністерство закордонних справ Латвії заявило про відновлення програми з надання реабілітаційних послуг пораненим українським військовим.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Латвія
ЗСУ
війна з Росією
підтримка України
Читайте також:
14 серпня, 2022 неділя
Під час відпочинку у Криму в автівку туристів з РФ прилетів снаряд
російські танки
14 серпня, 2022 неділя
Рух МАЗів із солдатами, ешелон із технікою і нові ракети: яку військову активність зафіксували у Білорусі
ЗАЕС
14 серпня, 2022 неділя
Фахівці вважають, що на ЗАЕС можливий сценарій Фукусіми, - співробітниця Інституту проблем безпеки АЕС НАН
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.02
    Купівля 39.02
    Продаж 39.84
  • EUR
    Купівля 39.6
    Продаж 40.71
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
15 серпня
19:11
Еспресо
Коли Еспресо повернуть в ефір? Уряд відповів на петицію про відключення каналу з Т2
18:56
Ілюстративне зображення, як військові знищили російську БМП
Артилеристи Військово-Морських сил ЗСУ знищили ворожу БМП і ліквідували 12 окупантів
18:52
Ексклюзив
НМТ
Діти з окупованих територій і зон активних бойових дій можуть вступати до вишів за квотою, без складання НМТ, - заступниця директора Центру оцінювання якості освіти
18:51
Антитіла
На BBC вийшов документальний фільм про український гурт "Антитіла" на передовій
18:49
Ексклюзив
Нікополь
З Нікополя виїхало 50% містян, - в.о. голови райради Бичков
18:36
Петро Порошенко
Рада за ініціативи Порошенка звільнила від оподаткування допомогу родинам поранених і загиблих на фронті
18:33
Судовий вирок
Підрив Північно-Кримського каналу: в суд скерували матеріали справи щодо генерал-майора Чорноморського флоту РФ і командира бригади
18:31
Ексклюзив
танк окупантів
ЗСУ за час війни розгромили 20% всіх з'єднань російської армії, - експерт Defense Express Киричевський
18:20
свіжі овочі
Овочі, фрукти, рис і риба: експерти прогнозують подорожчання низки продуктів, якщо уряд введе 10% податок на імпорт
18:00
окупанти
Росіяни захопили лабораторний центр в Енергодарі: працівники відмовилися від співпраці з окупантами
17:41
Електроенергія
В Європі ціна на електроенергію зросла вдвічі за два місяці
17:40
Погодилися на співпрацю з ворогом: СБУ повідомила про підозру гауляйтерам з Харківщини та Луганщини
17:30
Ексклюзив
Росіяни прибирають українські назви з дороговкажчиків
У Маріуполі лишилося 100-150 тис людей: до 24 лютого було майже пів мільйона, - депутат міськради Забавін
17:27
Ексклюзив
лікар
Лікарям за співпрацю з РФ нічого не загрожує, бо діє клятва Гіппократа, - політолог з Херсона Молчанов
17:14
Верховна Рада
Збільшення видатків держбюджету, підтримка волонтерської діяльності, митний безвіз: ВР ухвалила низку законів і постанов
17:12
Енергодар
У тимчасово окупованому Енергодарі пролунали вибухи
17:10
Руслана Писанка
Руслану Писанку поховають у Києві 21 серпня
17:01
Євген Новіков
На Донеччині знайшли мертвим політика з Алтайського краю РФ Євгена Новікова 
16:43
Ексклюзив
Володимир Єльченко
Саме через росіян з шенгенськими візами триває війна проти України, - дипломат Єльченко
16:23
Сквер Вільної України Краків
Близько 8% населення країни: в Польщі підрахували, в яких містах мешкає найбільше біженців з України  
16:02
Кріштіану Роналду
У Англії дізналися, якими вчинками Роналду розлютив тренера "Манчестер Юнайтед"
16:00
Ексклюзив
На фото Збройні сили України
Через велику протяжність фронту потрібен час для досягнення паритету з противником в артилерії, - полковник ЗСУ Кравчук
15:59
Оновлено
обстріл Харкова
Росіяни обстріляли Салтівський район Харкова, одна людина загинула
15:58
ЗАЕС окупанти
Верховна Рада закликала світову спільноту засудити ядерний тероризм РФ і запровадити санкції проти Росатому
15:42
Оновлено
Роман Маселко
Рада обрала двох членів Вищої ради правосуддя
15:32
Паспорт рф
Росіяни бояться втратити свободу пересування Європою: на 40% зросла кількість охочих оформити шенгенську візу, - Центр при РНБО
15:24
Вандали намалювали букву Z на стендах біля Нарви (Естонія).
В Естонії на стендах при в’їзді у Нарву невідомі намалювали символи російської агресії
15:12
Брітні Грайнер
Засуджена у РФ до 9 років олімпійська чемпіонка зі США подала апеляцію на вирок
15:09
Харків, вокзал
Металошукачі та рентгени: Укрзалізниця посилює заходи безпеки на вокзалі у Харкові
15:09
Ексклюзив
На Донецькому напрямку йдуть важкі бої. Піхоті не вистачає підтримки артилерії, - боєць батальйону "Свобода" Нацгвардії Рубан
14:56
Ексклюзив
Вадим Денисенко
Росіяни не здатні зосереджуватися на великих ділянках фронту, - радник очільника МВС Денисенко
14:54
Володимир Сівкович
ДБР завершило розслідування щодо Сівковича про розгін студентів на Майдані, справу передадуть до суду
14:47
Франція
Франція готова допомогти в розмінуванні деокупованих територій України
14:43
артустановка з трофейної техніки
"Нищимо ворога його ж зброєю": українські військові створили протитанкову артустановку з трофейної техніки окупантів
14:39
Василь Ломаченко
Ломаченко виклав у Instagram нове відео зі скандальним митрополитом московського патріархату
14:35
Ексклюзив
Путін
Ніхто не зробив більше для обʼєднання України, ніж Путін, - академік НАН України Лібанова
14:35
Воєнний стан
Рада продовжила дію воєнного стану в Україні
14:32
АЗС на Буковині
"Державі, що воює, потрібні гроші": експерт пояснив, як нові акцизи вплинуть на вартість пального
14:19
рубль
За роботу в Україні окупанти пропонують російським чиновникам подвійний оклад у рублях і надбавки в гривнях, - розвідка
14:13
Польща
"Ми боремося за нашу і вашу свободу": Залужний привітав поляків із Днем Війська Польського
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV