Латвія передала чотири вертольоти Повітряним силам ЗСУ
15 серпня Повітряні сили ЗСУ отримали два вертольоти Мі-17 та ще два - Мі-2, подаровані Латвією
Про це в твіттері пишуть на сторінці Міноборони Латвії.
"Повітряні сили України щойно отримали 4 гелікоптери, подаровані Латвією, які незабаром увійдуть до авіаційного парку ЗСУ.
Підтримка України західними країнами не повинна припинитися, поки вона не звільнить всю свою територію від російсько-окупаційних військ!" - наголосив міністр оборони Артіс Пабрікс.
Два вертольоти Мі-17 і два - Мі-2 надійшли до Повітряних сил ЗСУ в частково розібраному стані. Перед доставленням гелікоптери пофарбували, а один з Мі-17 капітально відремонтували.
"Відправлені пів року тому "Стінгери" (FIM-92 Stinger - переносний зенітно-ракетний комплекс, - ред.) допомогли затримати російське вторгнення. Зараз, коли українські воїни контратакують у багатьох місцях, наші пожертвувані гелікоптери допоможуть проводити військові операції та рятувати життя!" - додав Пабрікс.
- За словами латвійського міністра оборони Артіса Пабрікса, важливо змінити мислення союзників з огляду на поточні загрози, що линуть від Росії. 28 червня він заявив, що Росія залишиться загрозою ще на 5-10 років.
- Латвія призупинила угоду про співробітництво з РФ, а посольство країни припинило видачу віз росіянам.
- 9 серпня Латвія попросила у Європейського суду з прав людини дозволу приєднатися до справи "Україна проти Росії" як третя сторона.
- 11 серпня Сейм Латвії визнав Росію державою, яка підтримує тероризм, а її дії проти мирних жителів України - терористичними.
- 15 серпня Міністерство закордонних справ Латвії заявило про відновлення програми з надання реабілітаційних послуг пораненим українським військовим.
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