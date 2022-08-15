Про це в твіттері пишуть на сторінці Міноборони Латвії.

"Повітряні сили України щойно отримали 4 гелікоптери, подаровані Латвією, які незабаром увійдуть до авіаційного парку ЗСУ.

Підтримка України західними країнами не повинна припинитися, поки вона не звільнить всю свою територію від російсько-окупаційних військ!" - наголосив міністр оборони Артіс Пабрікс.

Два вертольоти Мі-17 і два - Мі-2 надійшли до Повітряних сил ЗСУ в частково розібраному стані. Перед доставленням гелікоптери пофарбували, а один з Мі-17 капітально відремонтували.

"Відправлені пів року тому "Стінгери" (FIM-92 Stinger - переносний зенітно-ракетний комплекс, - ред.) допомогли затримати російське вторгнення. Зараз, коли українські воїни контратакують у багатьох місцях, наші пожертвувані гелікоптери допоможуть проводити військові операції та рятувати життя!" - додав Пабрікс.

За словами латвійського міністра оборони Артіса Пабрікса, важливо змінити мислення союзників з огляду на поточні загрози, що линуть від Росії. 28 червня він заявив, що Росія залишиться загрозою ще на 5-10 років.

Латвія призупинила угоду про співробітництво з РФ, а посольство країни припинило видачу віз росіянам.

9 серпня Латвія попросила у Європейського суду з прав людини дозволу приєднатися до справи "Україна проти Росії" як третя сторона.

11 серпня Сейм Латвії визнав Росію державою, яка підтримує тероризм, а її дії проти мирних жителів України - терористичними.

15 серпня Міністерство закордонних справ Латвії заявило про відновлення програми з надання реабілітаційних послуг пораненим українським військовим.

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