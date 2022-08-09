Про це йдеться на сайті МЗС Латвії.

Сьогодні, 9 серпня 2022 року, посилаючись на пункт 2 статті 36 Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, Латвія подала запит до Європейського суду з прав людини про дозвіл на брати участь як третя сторона в міжнародній справі, яка розглядається в Суді "Україна проти Росії", - йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства Латвійської Республіки.

У документі наголошено, що це перший випадок в історії Латвії, коли Латвія, користуючись своїми правами, викладеними в пункті 2 статті 36 Конвенції, просить в ЄСПЛ дозволу стати третьою стороною в міжнародній справі. Раніше Латвія була причетна до кількох справ, у яких розглядалася скарга особи про можливі порушення Конвенції в іншій державі-учасниці Конвенції.

29 червня ЄСПЛ прийняв позов України проти Росії щодо воєнних злочинів.

1 липня ЄСПЛ зобов'язав Росію забезпечити права українських військовополонених.

4 серпня Латвія призупинила угоду про співробітництво з РФ.