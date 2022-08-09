Латвія хоче долучитися до справи "Україна проти Росії" у Європейському суді з прав людини
Латвія попросила у Європейського суду з прав людини дозволу приєднатися до справи "Україна проти Росії" як третя сторона
Про це йдеться на сайті МЗС Латвії.
Сьогодні, 9 серпня 2022 року, посилаючись на пункт 2 статті 36 Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, Латвія подала запит до Європейського суду з прав людини про дозвіл на брати участь як третя сторона в міжнародній справі, яка розглядається в Суді "Україна проти Росії", - йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства Латвійської Республіки.
У документі наголошено, що це перший випадок в історії Латвії, коли Латвія, користуючись своїми правами, викладеними в пункті 2 статті 36 Конвенції, просить в ЄСПЛ дозволу стати третьою стороною в міжнародній справі. Раніше Латвія була причетна до кількох справ, у яких розглядалася скарга особи про можливі порушення Конвенції в іншій державі-учасниці Конвенції.
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