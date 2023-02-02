Про це він сказав у вечірньому зверненні за 2 лютого.

Президент розповів, що сьогодні Ставка збиралась двічі - на першому зібранні розглядалися постійні питання: намагання Росії посилити тиск на Донбасі, забезпечення армії, підготовки кадрів та інші.

Потім була проведена додаткова зустріч членів Ставки у вузькому форматі "для особливо вагомої розмови".

"Ворог у специфічній стадії, коли стратегічно програш Росії вже зрозумілий. Але тактично у них іще є ресурс для спроб наступальних дій. Вони шукають варіанти, щоб спробувати змінити перебіг війни та намагаються поставити на службу агресії потенціал усіх територій, які вони поки що контролюють", - пояснює Зеленський.

Він також наголосив, що Україна має посилювати свою стійкість та прагнення забезпечити армію зброєю.

"Нам в Україні потрібно говорити одним голосом зі світом щодо постачання для оборони. А також маємо щомісячно відчутно посилювати глобальний тиск на Росію. Ворог має вийти із цієї своєї стадії значно більш послабленим, ніж вони передбачають для себе в найгірших сценаріях", - сказав глава держави.