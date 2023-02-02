Стратегічно програш Росії вже зрозумілий, але тактично в них ще є ресурс для наступу, – Зеленський
Володимир Зеленський заявив, що не зважаючи на стратегічний програш РФ, вона все ще має ресурс для наступу, тому намагається використати для цього потенціал усіх тимчасово окупованих територій
Про це він сказав у вечірньому зверненні за 2 лютого.
Президент розповів, що сьогодні Ставка збиралась двічі - на першому зібранні розглядалися постійні питання: намагання Росії посилити тиск на Донбасі, забезпечення армії, підготовки кадрів та інші.
Потім була проведена додаткова зустріч членів Ставки у вузькому форматі "для особливо вагомої розмови".
"Ворог у специфічній стадії, коли стратегічно програш Росії вже зрозумілий. Але тактично у них іще є ресурс для спроб наступальних дій. Вони шукають варіанти, щоб спробувати змінити перебіг війни та намагаються поставити на службу агресії потенціал усіх територій, які вони поки що контролюють", - пояснює Зеленський.
Він також наголосив, що Україна має посилювати свою стійкість та прагнення забезпечити армію зброєю.
"Нам в Україні потрібно говорити одним голосом зі світом щодо постачання для оборони. А також маємо щомісячно відчутно посилювати глобальний тиск на Росію. Ворог має вийти із цієї своєї стадії значно більш послабленим, ніж вони передбачають для себе в найгірших сценаріях", - сказав глава держави.
- Італійсько-французьку систему протиповітряної оборони SAMP/T запустять в Україні протягом наступних семи-восьми тижнів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.72
Купівля 39.72Продаж 40.43
-
EUR
Купівля 42.75Продаж 43.73
- Актуальне
- Важливе