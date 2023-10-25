Стратком спростував фейк про впровадження Зеленським та Умєровим одностатевих шлюбів в Україні
Російські пропагандистські Telegram-канали розпускають фейки, що президент Володимир Зеленський та міністр оборони Рустем Умєров "погодилися" на впровадження одностатевих шлюбів в Україні
Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Ворожі канали стверджують, що в Збройних Силах України буде створена "блакитна бригада", де служитимуть ЛГБТ+. Ця інформація також є не правдивою.
"Згідно зі статтею 51 Конституції України, "шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка". Також згідно зі статтею 157, "Конституція України не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану", - прояснюють у відомстві й додають, що президент чи будь-яка інша особа, і навіть міністр оборони, не має права дозволяти одностатеві шлюби зараз.
Метою російських пропагандистів є підривати довіру до європейських цивілізованих цінностей серед українців, а також втягувати Україну в гібридну війну під приводом "захисту християнських цінностей".
- Z-канали у telegram запустили фейк, що нібито головним завданням нововведених маршалів в українських потягах, буде не контроль безпеки, а виявлення "нелояльних до президента України Володимира Зеленського пасажирів".
- Російські окупанти за допомогою штучного інтелекту створюють фейкові телесюжети, в яких ідеться про нібито застосування графіків відключень світла в Україні.
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