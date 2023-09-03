Стратою Пригожина Путін пришвидшив завершення свого життя, - соціолог Яковенко

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"У всіх представників путінської верхівки присутній цей страх. Люди, які командують великою кількістю озброєних людей, у них в голові присутня думка, що це можна було б закінчити за допомогою якої-небудь спецоперації, сучасного варіанта того, що закінчило життя російського імператора Павла I. У цьому випадку не обов'язково, щоб це була табакерка, хустка або шарфик, але щось у цьому роді. Впевнений, що такі думки присутні у багатьох представників російської верхівки", - припустив Яковенко.

За словами соціолога, Путін укріпив свою владу, але водночас збільшив ймовірність завершення свого життя.

"Не сумніваюся ні секунди, що такі ідеї існують у багатьох: і у генералів, і у співробітників, і членів колегії ФСБ. Ось для того, щоб ці думки не перетворилися у дії, і потрібна була показова страта Пригожина. Наскільки він зможе усунути цю реальність? Принаймні, якщо до 24 лютого минулого року такий варіант розвитку подій був крайнім і малоймовірним, практично виключеним, то зараз він існує. Так, Путін укріпив свою владу, безумовно, але водночас збільшив ймовірність такого ось завершення свого життя", - підкреслив Яковенко.