Стріляли із заборонених мінометів та запускали безпілотник: окупанти двічі порушили "тишу" на Донбасі
Від початку цієї доби зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації
Про це передає пресцентр штабу ООС.
Поблизу населеного пункту Піски окупант обстріляв позиції українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 калібру.
На Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
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