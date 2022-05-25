Стрілянина у техаській школі: кількість жертв зросла до 21
У результаті стрілянини в початковій школі Техасу загинула 21 людина - це дорослі та діти
Про це повідомив сенатор штату Техас Роланд Гутьєррес, передає CNN.
Так, внаслідок стрілянини на території школи вже загинули 18 дітей та троє дорослих.
24 травня учень влаштував стрілянину біля школи в американському місті Ювалд, штат Техас.14 дітей і викладач початкової школи Робба загинули, понад десять осіб постраждали. 18-річний підозрюваний, учень середньої школи, також мертвий. З'ясувалося також, що перед тим, як вчинити стрілянину у школі, зловмисник вбив свою бабусю. Стрілець, якого джерела правоохоронних органів і губернатор ідентифікували як Сальвадора Рамоса, мав пістолет, а також, можливо, гвинтівку.
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