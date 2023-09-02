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Стрілянина в Дніпрі: патрульна організувала збір коштів на лікування та адвокатів

2 вересня, 2023 субота
07:19
Суспільство Дніпро, поліція, кримінал ,суспільство

Постраждала під час смертельного затримання у Дніпрі 29 серпня патрульна поліцейська Анастасія оголосила у соціальній мережі про збір коштів на лікування та адвокатів

Про це вона написала на сторінці в Instagram.

"Ми відкрили збір на адвокатську допомогу нам. Прошу всіх не байдужих долучитись до збору ,щоб ми змогли покрити всі витрати на лікування та адвокатські послуги. Ми маємо боротися за справедливість", - написала під дописом Анастасія.

За менше ніж добу на рахунку зібралося понад 874 тисячі грн.

Стрілянина у Дніпрі: що відомо

29 серпня, на проспекті Івана Мазепи у Дніпрі, правоохоронці намагались зупинити елітне авто, водій якого, за наявними даними, ігнорував законні вимоги правил дорожнього руху.

Після зупинки автомобіля, чоловік поводився агресивно та мав всі ознаки алкогольного сп’яніння. 

Під час інциденту правоохоронець застосував табельну зброю. Від отриманих вогнепальних поранень водій авто помер.

У ДБР зазначали, що розпочато кримінальне провадження. Вивчаються всі обставини інциденту. Вирішується питання про затримання правоохоронця та повідомлення йому про підозру.

Дніпропетровська обласна прокуратура повідомила, що поліціянта, який застрелив водія автівки, затримали за фактом перевищення службових повноважень.

Мер Дніпра Борис Філатов, коментуючи ситуацію, заявив, що підтримує патрульних поліцейських. За його словами, "ніхто й ніколи не має права зневажати, хапати чи взагалі якось тягти свої руки до людини в формі, яка знаходиться при виконанні своїх службових обовʼязків".

Згодом голова МВС Ігор Клименко заявив про необхідність об'єктивного розслідування інциденту з поліцейськими, один із яких смертельно поранив чоловіка з табельної зброї.

31 серпня у ДБР сказали, що результатів експертизи, яка могла б підтвердити наявність алкоголю в крові порушника, якого 29 серпня застрелив патрульний у Дніпрі, наразі немає.

Того ж дня у межах розслідування відкрили кримінальне провадження за фактом посягання на життя патрульних.

Згодом суд у Дніпрі відправив поліцейського, який смертельно поранив чоловіка, під цілодобовий домашній арешт. Прокурор клопотав про арешт на 60 днів без права на заставу. Адвокати патрульного вважають підозру щодо умисного вбивства необґрунтованою, вони просили про особисте зобов'язання, домашній арешт або звільнення під заставу.

Адвокатка патрульного Юлія Сехеда прокоментувала рішення суду, назвавши його співмірним.

Кримінал
Дніпро
поліція
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