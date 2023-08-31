Інцидент із патрульним, який застрелив порушника: у ДБР заявили, що доказів наявності алкоголю в крові загиблого наразі немає

Про це в ефірі телемарафону заявила радниця з комунікації Державного бюро розслідувань (ДБР) Тетяна Сап'ян.

"Наразі я не можу підтвердити, що ті результати (експертизи), які є в інтернеті, є достовірними. Мені відомо, що вони ще не готові. Коли вони будуть готові й у них дійсно буде підтвердження про кількість алкоголю в крові, ми одразу повідомимо. Я не можу підтвердити правдивість цих документів", - сказала вона.

Також, за її словами, достеменно невідомо, хто перебував за кермом автомобіля.

Передісторія

ДБР розслідує правомірність застосування у Дніпрі правоохоронцем табельної зброї, що призвело до загибелі людини. Інцидент мав місце 29 серпня. Відомо, що чоловік порушував ПДР та чинив опір. Патрульний застосував проти порушника табельну зброю, внаслідок чого той помер. Правоохоронця затримали за фактом перевищення службових повноважень.

ЗМІ писали, що порушник, імовірно, був у стані алкогольного сп'яніння.

Мер Дніпра Борис Філатов, коментуючи ситуацію, заявив, що підтримує патрульних поліцейських.

"Є базові речі. Для будь-якої країни, де прагнуть поваги до Закону. Ніхто й ніколи не має права зневажати, хапати чи взагалі якось тягти свої руки до людини в формі, яка знаходиться при виконанні своїх службових обовʼязків... У цій ситуації я цілковито на боці патрульних поліцейських. Міська влада Дніпра надасть всебічну моральну підтримку цим патрульним, а також їхнім рідним та колегам", - сказав він.

За словами очільника МВС Клименка, триває розслідування обставин, за яких сталася трагедія.