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Стриманий оптимізм. У Міненерго прокоментували зустріч з главою МАГАТЕ щодо демілітаризації АЕС в Україні

30 березня, 2022 середа
22:58
Новини Герман Глущенко та Рафаель Гроссі

Герман Глущенко та Рафаель Гроссі зустрілись на Южно-Українській АЕС у Миколаївській області

Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав міністр енергетики України Герман Глущенко.

"Сьогодні, (30 березня, - ред.) ми провели надзвичайно важливі перемовини з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі та делегацією його колег. Сподіваюсь, вони стануть одними з перших у ланцюгу наступних кроків до забезпечення ядерної безпеки України та світу", - зазначив урядовець.

У зустрічі взяли участь глава "Енергоатома" Петро Котін та керівник Державної інспекції ядерного регулювання Олег Коріков.

"Завдяки спільним зусиллям ми представили залізобетонні аргументи щодо необхідності негайного виведення російських військ з територій захоплених Запорізької та Чорнобильської АЕС. Це першочерговий крок для забезпечення ядерної безпеки. В подальшому ми маємо убезпечити всі наші чотири працюючі атомні електростанції, сховища відпрацьованого ядерного палива, ЧАЕС, Зону відчуження від потенційного нападу. Адже без(д)умні дій російських військ, які вони вже вчинили на Запорізькій та Чорнобильській АЕС, дають розуміння, що світ буде під загрозою ядерної катастрофи допоки не буде введено демілітаризовану зону навколо всіх наших ядерних об’єктів", - додав Герман Глущенко.

Глава Міненерго підсумував, що післясмак сьогоднішньої зустрічі – стриманий оптимізм:

"Впевнений, що наші сьогоднішні перемовини на майданчику Южно-Української АЕС стануть надійним фундаментом для подальшої результативної співпраці України і МАГАТЕ та нашій спільній роботі із протидії агресору, запобіганню актам ядерного тероризму та забезпеченні ядерної безпеки України і світу".

  • Нагадаємо, сьогодні розпочався робочий візит генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі в Україну.
  • Міністр енергетики відразу ж зазначив, що завдання, яке Україна ставить перед МАГАТЕ – сприяти виведенню російських найманців з усіх захоплених ядерних об’єктів та міст-супутників.

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війна з Росією
Міненерго
демілітаризація
ядерна безпека
МАГАТЕ
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