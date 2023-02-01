Стрижки, які молодять

Об’єм

З віком наше волосся тоншає. В організмі відбуваються певні механізми зниження рівня колагену.

Додатковий об'єм нашого волосся – це один із кроків, щоб виглядати молодше. На допомогу приходить стайлінг.

Що таке стайлінг?

Це спеціальний комплекс косметичних засобів для волосся, який використовуються для укладання зачіски, наданню волоссю об’єму, пружності та блиску.

Користуйтесь тільки якісною продукцією!

Мус - не обтяжує волосся, створює прикореневий об’єм, допомагає отримати ефект "мокрого» волосся, надає гладкість, пружність, легкість

Гель - фіксує зачіску, якщо є охота - допомагає створити впорядковану хаотичність локонів, робить волосся жорстким та надає йому здорового блиску

Лак - фіксує локони, зберігає форму зачіски, додає блиску, оберігає від негативного впливу навколишнього середовища

Віск – фіксує зачіску, розпрямляє волосся, додає блиску зачісці

Спрей – зміцнює волосся, захищає його від негативного впливу ультрафіолету

Пудра - підіймає волосся від самих коренів, надає пластичність, створює об’єм, фіксує та освіжає

Блиск – додає сяйва, зволожує, живить, не обтяжує, тримає форму зачіски

Помада – відновлює якість волосся, додає блиску, гарно фіксує зачіску

Стрижки, які роблять обличчя молодшим

Піксі

Це коротка стрижка. Довжина волосся сягає середини вуха. Для прикладу - таку зачіску носила легендарна кіноакторка Одрі Хепберн. Сьогодні піксі допомагає жінкам візуально "омолодити» риси обличчя.

Піксі без чубчика (перший варіант) - для овальної та трикутної форми обличчя.

Піксі з косим чубчиком (другий варіант) більш гармонійно пасуватиме жінкам з пухкими щічками.





Боб без чубчика (кому за 30-40 років).

Боб без чубчика з довгими передніми пасмами – ідеальна стрижка, яка "приховує" вік.

Боб з чубчиком (після 50 років)

Це також ідеальна стрижка!

Але вона оптимальна для вікової категорії - після 50. Як ще один бонус візуального омолодження - варто зробити пасма градуйованими.

Стрижка каскад на довге волосся (кому за 30)

За допомогою цієї стрижки перукар-фахівець здатний зробити візуальний фокус: відвернути увагу від недосконалостей обличчя та допомогти клієнтці "скинути" зайвий вік.





Стрижка каскад для середнього та короткого волосся (кому за 40)

Стрижка каскад – це унікальна зачіска. На середній чи короткій довжині вона допомагає візуально викреслити кілька років, вказаних у вашому паспорті.

Гарсон

Гарсон – це ультракоротка довжина стрижки з обов'язковим чубчиком.

Чубчик може бути: короткий, довгий, косий чи прямий.

Від вибору форми чубчика залежить успіх зачіски, яка буде омолоджувати жінку.

Для вибору форми чубчика порадьтесь з перукарем-фахівцем!





Каре з косим або прямим чубчиком

Перший варіант ідеально личитиме для овальної форми обличчя.

Другий варіант ідеально личитиме для квадратної форми обличчя. Тільки обов’язково додайте об'єму вашого волосся на маківці.

Щоб виглядати молодше, підберіть гармонійний колір волосся до вашого обличчя.

Колір волосся повинен додавати жінці візуального тепла.

Чим жінка старше, тим це важливіше.

Найкращі тони: