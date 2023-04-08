Про це повідомив польський політик Мирослав Чех в етері Еспресо.

"Путін вважав, що просто все, Європейського Союзу не буде. І першу хвилю біженців взяли на себе прості поляки, до хат, до домівок. Держава не була підготовлена до того. На це ніхто не був готовий, і самі поляки, польське суспільство, взяли і прийняли. І тут зламався один із базових сценаріїв Путіна. Один із базових сценаріїв – це те, що Європа просто розпадеться і будуть говорити, "та бери собі, Путін цю Україну, ми маємо проблеми з тими мільйонами, ми хочемо їх просто видворити". Такий був сценарій, я нічого не вигадую, це є зрозуміле, а також в документах присутнє. Вони ж про це прямо говорили, Лавров же говорив, "ви увідітє-увідітє, што там с етімі будєт украінцамі". Тобто цей сценарій поламався", - зауважив він.

За словами політика, зараз 75% поляків прагнуть більшої підтримки України та не вважають, що від цього постраждає безпека Польщі, а так більше говорять експерти. Він додав, що на перехідний етап є присутність американців, щоб РФ не відправила диверсантів до Польщі, Литви чи Естонії.

"Тобто підсумовуючи, суспільства дуже розумні. Так само в Німеччині підтримка є, не забуваймо, по всій Європі після року підтримка України 65%, це фантастика просто. Реально, з області фантастики для мене те, що дві треті європейців, коли сумарно дивитись на всю території Європейського Союзу, всі країни, підтримують далі допомогу Україні. Ніхто цього не чекав, і ця допомога тільки збільшується. Ну, і звичайно, тепер всі чекають на контрнаступ України. Що українська армія покаже тим рускім з "леопардами", "абрамсами" і польськими МіГами, де раки зимують", - наголосив Мирослав Чех.