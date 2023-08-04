В Україні у розпалі вступна кампанія. Прогнозують, що цього року у навчальних закладах значно побільшає студентів "у віці", оскільки здобуття освіти дає можливість чоловіками отримати відстрочку від мобілізації. Чи справді студентів не мають права мобілізувати, чи можуть мобілізувати бакалаврів, які готуються вступати у магістратуру та чи можуть не зарахувати вступника, який не надав документи про військовий облік. Про це "Еспресо" розповів юрист Харківської правозахисної групи Сергій Пройдак.

Студенти яких навчальних закладів мають право на відстрочку

В Україні діє закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", у якому чітко прописані як підстави для мобілізації, так і її звільнення. Відповідно до цього закону здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти, не можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації.

При цьому студенти-заочники можуть бути мобілізовані. У законі чітко прописане, що право на відстрочку мають студенти денної або дуальної форми навчання. Дуальна форма здобуття професійної освіти – це спосіб навчання, за яким теоретичний матеріал опановується в закладі з педагогом, а практичне навчання проходить на виробництві.

Важливо, аби у навчального закладу була ліцензія МОН. Якщо ліценції немає, то як би себе цей заклад не називав – чи університетом, чи академією, формально він не є освітнім закладом, а ті, хто там вчиться, не матимуть права на відстрочку від мобілізації як здобувачі освіти.

Студенти іноземних навчальних закладів, які мають документи, що підтверджують навчання за денною та дуальною формою, також мають право на відстрочку від мобілізації.

Фото: ukrmilitary.

Які документи про військовий облік може вимагати приймальна комісія

У грудні 2022 року Кабмін затвердив Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Цей порядок визначає, яким чином органи влади, установи та організації повинні співпрацювати з військкоматами.

Кожен навчальний заклад (і будь-який роботодавець) зобов’язаний вести персональний військовий облік працівників та студентів.

Тому під час вступу призовники, військовозобов'язані та резервісти повинні подавати документи про військовий облік:

для призовників – посвідчення про приписку до призовної дільниці;

для військовозобов’язаних – військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного (оформлюється у разі відсутності бланків військових квитків або з інших причин);

для резервістів – військовий квиток.

Відповідно до роз’яснення Міністерства освіти, військово-облікові документи у цьому році не повинні надавати лише вступники 2007 року народження або молодші. Водночас вступники, яким виповнилось 27 років на день початку вступної кампанії є військовозобов’язаними та повинні надавати військовий квиток або посвідчення військовозобов’язаного, а не посвідчення про приписку.

Документи про військовий облік, який подають вступники, повинні мати штамп чи печатку територіального центру комплектування та соціальної підтримки. У документі має бути відмітка саме органу з назвою "ТЦК та СП", не "військовий комісаріат / військкомат".

За словами Сергія Пройдака, якщо вступник не подав до приймальної комісії документи про військовий облік, його мають право не зарахувати як такого, хто подав не повний пакет документів.

У МОН кажуть, що навчальний заклад в окремих випадках може зарахувати на навчання студента, який не подав військово-облікових документів з об’єктивних причин (наприклад, медична комісія направила вступника на додаткове обстеження тощо). Однак такий вступник повинен написати зобов’язання, що він подасть необхідні документи не пізніше, ніж за два місяці.

В Українському католицькому університеті звертають увагу на те, що документи про військовий облік, який подають вступники, повинні мати штамп чи печатку територіального центру комплектування та соціальної підтримки. У документі має бути відмітка саме органу з назвою "ТЦК та СП", не "військовий комісаріат / військкомат".

"У разі відсутності у вступника військово-облікового документа або наявності документа без актуальної відмітки ТЦК та СП, Приймальна комісія УКУ не має права допустити такого вступника до конкурсного відбору студентів на навчання в УКУ", – попереджають в УКУ.

Між бакалавром і магістром

Студенти, які цього року отримали диплом бакалавра, але ще не зараховані у магістратуру, можуть бути мобілізовані. Формально у період між завершенням бакалаврату і вступом до магістратури чи між магістратурою та аспірантурою вони не є здобувачами освіти, тож жодних привілеїв не мають.

Натомість чи мають право на відстрочку від мобілізації студенти, які здобувають другу чи навіть третю освіту, то тут не усе однозначно.

"У законі про мобілізацію не має уточнення про те, що право на відстрочку від мобілізації мають лише студенти, які здобувають першу вищу чи професійну освіту. Однак у територіальних центрах комплектування часто вважають, що здобувачі другої чи третьої освіти уже використали своє право на відстрочку і можуть бути мобілізовані. Однак цей момент чітко не врегульований у законодавстві, – каже Сергій Пройдак. – Не думаю, що вноситимуть зміни у законодавство, аби урегулювати цей момент. Але ж усі розуміють, як проходять навчання більшість студентів "у віці". Навіть ті, хто здобуває наступну вищу освіту не заради відстрочки від мобілізації, а тому, що вона йому справді потрібна, ходять переважно на роботу, і не на денну форму навчання. Гадаю, для них будуть ускладнені процеси складання іспитів і їх частіше відраховуватимуть".