Про це інформує Головне управління розвідки МО України.

Зазначається, що в тимчасово окупованому Мелітополі студенти Таврійського агротехнологічного університету ім. Моторного ігнорують запрошення на навчання від створеного окупантами керівництва Мелітопольського державного університету

За даними ГУР, приблизно 95% слухачів ВНЗ погоджуються продовжити навчання лише якщо заклад буде і надалі підпорядкований Міністерству освіти України.