У Мелітополі студенти ВНЗ відмовляються продовжувати навчання під окупаційним керівництвом
Студенти ігнорують запрошення від самопроголошеної влади продовжити навчання під окупаційним керівництвом
Про це інформує Головне управління розвідки МО України.
Зазначається, що в тимчасово окупованому Мелітополі студенти Таврійського агротехнологічного університету ім. Моторного ігнорують запрошення на навчання від створеного окупантами керівництва Мелітопольського державного університету
За даними ГУР, приблизно 95% слухачів ВНЗ погоджуються продовжити навчання лише якщо заклад буде і надалі підпорядкований Міністерству освіти України.
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