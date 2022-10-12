Студентів-переселенців переведуть на бюджетне навчання

Сьогодні, 12 жовтня, Урядом прийнято відповідну постанову. Вона розроблена за дорученням Президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляють у Мінреінтеграції.

Документ дозволить перевести на навчання за державні кошти наступні категорії студентів:

осіб, які проживають на тимчасово окупованій території, території проведення воєнних (бойових) дій або перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні);

внутрішньо переміщених осіб, які виїхали з таких територій.

Таку ж можливість отримали діти загиблих захисників України, а також учасники бойових дій, особи, що отримали інвалідність внаслідок війни та їхні діти.

Крім того, документ визначить механізм переведення на навчання за державні кошти вищевказаних категорій, що здобувають фахову передвищу чи вищу освіту та зараховані до закладів фахової передвищої (вищої освіти) державної та приватної форми власності в минулих роках на контрактних умовах.

Нагадаємо, таку ідею у Міністерстві висловили ще на початку вересня

До слова, мобілізованими можуть бути лише студенти-заочники, яким виповнилось 27 років, але відраховувати студентів під час воєнного стану вишам ніхто не забороняє