Студентів-переселенців переведуть на бюджетне навчання
Кабінет Міністрів прийняв постанову про переведення на бюджетну форму навчання студентів-переселенців і тих, які перебувають на тимчасово захоплених територіях
Сьогодні, 12 жовтня, Урядом прийнято відповідну постанову. Вона розроблена за дорученням Президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляють у Мінреінтеграції.
Документ дозволить перевести на навчання за державні кошти наступні категорії студентів:
- осіб, які проживають на тимчасово окупованій території, території проведення воєнних (бойових) дій або перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні);
- внутрішньо переміщених осіб, які виїхали з таких територій.
Таку ж можливість отримали діти загиблих захисників України, а також учасники бойових дій, особи, що отримали інвалідність внаслідок війни та їхні діти.
Крім того, документ визначить механізм переведення на навчання за державні кошти вищевказаних категорій, що здобувають фахову передвищу чи вищу освіту та зараховані до закладів фахової передвищої (вищої освіти) державної та приватної форми власності в минулих роках на контрактних умовах.
- Нагадаємо, таку ідею у Міністерстві висловили ще на початку вересня
- До слова, мобілізованими можуть бути лише студенти-заочники, яким виповнилось 27 років, але відраховувати студентів під час воєнного стану вишам ніхто не забороняє
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.15
Купівля 40.15Продаж 41.04
-
EUR
Купівля 38.45Продаж 39.71
- Актуальне
- Важливе