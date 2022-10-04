Про це повідомляє Харківська правозахисна група.

Наразі в Україні діє довоєнне правило: "відстрочка для всіх, крім заочників". Але незалежно від форми навчання і наявності навчання в принципі, поки що не будуть мобілізувати тих, кому менше ніж 27 років. Ті, кому менш як 27 років і хто не проходив строкову службу у мирний час є особами призовного віку і мобілізації не підлягають. Потрапити до армії вони можуть тільки добровільно, підписавши контракт із ЗСУ.

Здобувачам вищої освіти, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації, гарантується збереження місця навчання та стипендії (ч. 2 ст. 46 закону "Про вищу освіту").

Чи можуть відрахувати з навчання під час воєнного стану?

При цьому прямої заборони відраховувати студентів у період дії воєнного стану немає. Однак університет повинен дати можливість навчатися у найбільш безпечній формі та, якщо треба, забезпечити гуртожитком та харчуванням. Про це написано у статті 57-1 закону "Про освіту".

Чи треба платити за гуртожиток?

Студенти живуть (жили) в гуртожитку на підставі договору з університетом. Доки цей договір дійсний, університет може вимагати платити за проживання. Ви можете розірвати договір, після чого платити вже не буде потрібно, але доведеться й забрати свої речі (або домовитись про їхнє зберігання десь у гуртожитку).



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