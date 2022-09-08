Студенти-ВПО та мешканці особливо небезпечних територій зможуть перевестися на бюджетне навчання. Подробиці
В Україні дозволили переводитися на бюджетне навчання студентам-переселенцям і мешканцям особливо небезпечних територій
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
"Студентам з числа внутрішньо переміщених осіб і тих, хто проживає на особливо небезпечних територіях, держава надасть можливість перевестися на навчання за кошти держбюджету", - наголошується в повідомленні.
Нововведення також стосуватиметься також студентів професійної та вищої освіти, які були зараховані до закладів у минулих роках на комерційні місця.
Міністерство освіти і науки України розробило відповідний проєкт постанови та розширило його на тих студентів, які вимушено залишаються на тимчасово окупованих територіях.
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