Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Студентам з числа внутрішньо переміщених осіб і тих, хто проживає на особливо небезпечних територіях, держава надасть можливість перевестися на навчання за кошти держбюджету", - наголошується в повідомленні.

Нововведення також стосуватиметься також студентів професійної та вищої освіти, які були зараховані до закладів у минулих роках на комерційні місця.

Міністерство освіти і науки України розробило відповідний проєкт постанови та розширило його на тих студентів, які вимушено залишаються на тимчасово окупованих територіях.

У серпні МОН запропонувало чотири форми освітнього процесу під час війни.

17 серпня стало відомо, що до очного навчання в період повномасштабної війни готовий лише 41% закладів.