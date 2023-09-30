Створений художниками зі США: у Бучі затримали чоловіка, який облив фарбою мурал
У Бучі на Київщині затримали чоловіка, який облив фарбою мурал на стіні будинку культури: його створили художники зі США
Про це інформує поліція Київщини.
Про пошкодження муралу, розміщеного на стіні будинку культури, поліцію повідомили місцеві жителі. Зазначається, що зображення жінки створили художники із США минулого тижня.
"За кілька годин правоохоронці розшукали зловмисника. Ним виявився 26-річний місцевий мешканець. Свої дії пояснює тим, що йому не сподобалась картина", - йдеться у повідомленні.
Наразі слідчі Бучанського управління поліції проводять досудове розслідування за фактом пошкодження майна (ч. 1 ст. 194 ККУ).
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Раніше у Бучі встановили меморіал, присвячений пам'яті цивільних, які загинули через злочини росіян в окупації в лютому та березні 2022 року. Меморіал містить 501 пам'ятну табличку з іменами загиблих бучанців, яких вдалося ідентифікувати.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.37 Купівля 37.37Продаж 38.12
- EUR Купівля 39.81Продаж 40.81
- Актуальне
- Важливе