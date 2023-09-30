Створений художниками зі США: у Бучі затримали чоловіка, який облив фарбою мурал

Про це інформує поліція Київщини.

Про пошкодження муралу, розміщеного на стіні будинку культури, поліцію повідомили місцеві жителі. Зазначається, що зображення жінки створили художники із США минулого тижня.



"За кілька годин правоохоронці розшукали зловмисника. Ним виявився 26-річний місцевий мешканець. Свої дії пояснює тим, що йому не сподобалась картина", - йдеться у повідомленні.

Наразі слідчі Бучанського управління поліції проводять досудове розслідування за фактом пошкодження майна (ч. 1 ст. 194 ККУ).

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.