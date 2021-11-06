Створення проблем з мовним питанням і переведення його в політичну площину абсолютно недоречне, - Квіт

Таку думку висловив під час дискусії про якість освіти в мультикультурних регіонах Сергій Квіт, голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти на ІІ-му форуму ідей та рішень "Re:Open Zakarpattia", - повідомляє Еспресо.TV.

"Неуспіхом буде стратегія самоізоляції і небажання розбиратися, що відбувається в цій країні, - каже Сергій Квіт. - Україна до всіх національних меншин ставиться як до своїх громадян і намагається давати їм всі можливості для реалізації. Не лише персональної, але й суспільної, наприклад, брати участь у житті всієї країни, інтегрувалися, обиралися у парламент, до органів місцевого самоврядування, щоб ставали членами уряду тощо. Тому створення проблем з мовним питанням і переведення його у політичну площину є абсолютно недоречним".

За словами Сергія Квіта, говорячи про якість освіти в України, треба дотримуватися професійної позиції.

"Стосовно вищої освіти в Україні, то ми є частиною єдиного Європейського освітнього простору з вищої освіти. Маємо документ з 2015 року, який говорить, що означає забезпечення якості, навіть стосунки між викладачами і студентами. Ми маємо всі інструменти, щоб реагувати на негідні речі у освіті, але, на жаль, це не стосується політики. Бо реформа освіти в Україні відбувається на хвилі великого захоплення і волі від громадянського суспільства. Це наша перевага, і на це треба звернути особливу увагу", - каже Сергій Квіт.

Експерт також запевнив, що Україна і далі буде фінансувати місця на держзамовлення у ВНЗ.

"Українська держава ніколи не буде відходити від держфінансування: діти за державні кошти зможуть вчитися і в школі, і в університеті. Проблема тут інша, і вона політична. Бо, на жаль, зараз у нас підхід "нічого неможливо зробити", замість "давайте подумаємо, як разом вирішити". Головне завдання української держави - щоб представники угорської громади змогли добре інтегруватися в українське суспільство. І я би дуже хотів, щоб лідери угорської громади теж поставили собі таке завдання", - пояснив Сергій Квіт. - Цього літа я був у галереї Питерфолво, маленькому селі на кордоні. І там були дві людини, з якими я міг спілкуватися, - голова громади та директорка громади. Тому виникає інша проблема, якщо угорська громада не інтегрується в українське суспільство, має місце еміграція з України в Угорщину. Ми не маємо створювати ці таку ситуацію, коли виїзд за кордон стає вимушеним через неможливість повноцінно жити й працювати тут, коли немає точок дотику і комунікації".

"Нам важливо втримати всі наші громади,бо це наше багатство. Я не говорю про асиміляцію, я говорю про інтеграцію, і це наша велике спільне завдання", - резюмував експерт.

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