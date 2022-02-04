Створювали фейкові акаунти в соцмережах на замовлення РФ, щоб поширювати дезінформацію: СБУ викрила двох жителів Житомирщини
Служба безпеки України викрила двох жителів Житомирщини, які на замовлення Російської Федерації створювали фейкові облікові записи у соцмережах, щоб з них проводити інформаційні диверсії проти України
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
"Встановлено, що до протиправної діяльності причетні двоє мешканців Житомирщини. Вони налагодили серійну реєстрацію фальшивих облікових записів у соцмережах. Для цього зловмисники використовували спеціальне програмне забезпечення виробництва РФ", - йдеться у повідомленні.
Програма, у якій працювали зловмисники, дозволяла їм створювати облікові записи без застосування сервісів мобільного зв'язку. Через спеціальні інтернет-платформи ці акаунти передавали росіянам за гроші.
Кошти учасники кібергрупи отримували на власні електронні гаманці небанківських платіжних систем, які є забороненими в Україні.
"На фейкових акаунтах представники РФ "розганяли" дезінформацію та провокаційні матеріали. Деструктивний контент було направлено на розхитування внутрішньополітичної обстановки у різних регіонах України", - повідомляють в СБУ.
Під час обшуку у зловмисників вилучили комп'ютерну техніку зі спеціальним програмним забезпеченням для масової автоматизації створення акаунтів, засоби зв'язку та інші докази протиправної діяльності.
Також відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 182 (порушення недоторканності приватного життя) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
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