Створювали фейкові акаунти в соцмережах на замовлення РФ, щоб поширювати дезінформацію: СБУ викрила двох жителів Житомирщини

Про це повідомляє пресслужба СБУ.



"Встановлено, що до протиправної діяльності причетні двоє мешканців Житомирщини. Вони налагодили серійну реєстрацію фальшивих облікових записів у соцмережах. Для цього зловмисники використовували спеціальне програмне забезпечення виробництва РФ", - йдеться у повідомленні.



Програма, у якій працювали зловмисники, дозволяла їм створювати облікові записи без застосування сервісів мобільного зв'язку. Через спеціальні інтернет-платформи ці акаунти передавали росіянам за гроші.





Кошти учасники кібергрупи отримували на власні електронні гаманці небанківських платіжних систем, які є забороненими в Україні.

"На фейкових акаунтах представники РФ "розганяли" дезінформацію та провокаційні матеріали. Деструктивний контент було направлено на розхитування внутрішньополітичної обстановки у різних регіонах України", - повідомляють в СБУ.





Під час обшуку у зловмисників вилучили комп'ютерну техніку зі спеціальним програмним забезпеченням для масової автоматизації створення акаунтів, засоби зв'язку та інші докази протиправної діяльності.

Також відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 182 (порушення недоторканності приватного життя) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.









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