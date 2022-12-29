Су-57 на фронті - черговий блеф російської пропаганди, - Згурець

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"



"Повідомлення про те, що росіяни перекидають на лінію фронту винищувачі Су-57 та що це змінить хід бойових дій - черговий блеф російської пропаганди. Оскільки вони мають дуже мало цих літаків. І думаю, що наша ППО з задоволенням зібʼє ці літаки, як тільки ті увійдуть у повітряний простір України. Тому я переконаний, що ця інформація є лише пропагандистським кроком", - пояснив Згурець



Аналітик додав, що російські війська на Півдні України постійно проводять передислокацію через втрати особового складу



"Що стосується інформації про пересування додаткової російської техніки на Запорізький напрямок, то це поки що не підтверджено. Проте наші речники Збройних сил говорять про те, що на цьому напрямку відбувається передислокація російських військ. Таким чином росіяни намагаються компенсувати втрати, які вони несуть", - додав він.

28 грудня в Росії заявили, що "ВКС" РФ отримали нову партію винищувачів Су-57