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Війна з Росією: хроніка
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OPINION

Сучасна війна ламає усі стереотипи

Віктор Трегубов
30 січня, 2023 понедiлок
16:03
Погляд Віктор Трегубов

В народі досі ходить вкрай викривлене сприйняття бойових дій, явно засноване на якихось уривчастих образах Другої, якщо не Першої світової

Трішки дивно спостерігати за тим, як наприкінці дев'ятого року війни в народі досі ходить якесь вкрай викривлене сприйняття бойових дій, явно засноване на якихось уривчастих образах Другої, якщо не Першої світової. І добре ще, коли таке в жінок пенсійного віку на основі осмислення розповідей батьків про попередні війни. Але коли в молодих хлопів, в яких ця війна третину життя йде і яким може самим довестись на неї дійти — зовсім ой.

Згідно з цими уявленнями, дві армії сидять повним складом одна навпроти одної в окопах в бруді по пояс. І весь час стріляють. Там нема Інтернету, нема вільного часу, нема взагалі нічого, тільки одна велика м’ясорубка. А якщо в тебе війна виглядає інакше, то ти не воюєш, а спиш собі в казармі на третій лінії, падло таке. А от якщо ти класний воїн, то ти особисто пристрелив три взводи супротивника, і ще одне відділення зарізав ножем Глок та тактичною ложкою. А як нє, то нє.

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Проблема цього світосприйняття в тому, що точок перетину з реальністю в нього вкрай небагато. І навіть важко визначити, з чого почати розвінчування.

Можливо, з того факту, що навіть у найгарячіших місцях війна — це 10% жаху та 90% нудьги, коли не відбувається нічого, але уважним бути треба. Зі зменшенням гарячості перший відсоток стрімко падає.

Значна частина бійців ніколи не побачить противника на власні очі. З тих, що побачили, значна частина в нього навіть не вистрілить. А з тих, що вистрілять, лише дуже деякі влучать. І, скоріш за все, не смертельно. Виключення з цього правила — снайпери

Чи, наприклад, з того факту, що значна частина бійців ніколи не побачить противника на власні очі. З тих, що побачили, значна частина в нього навіть не вистрілить. А з тих, що вистрілять, лише дуже деякі влучать. І, скоріш за все, не смертельно. Виключення з цього правила — снайпери.

Але абсолютну більшість втрат противнику нанесуть хлопи, які взагалі ніколи не вступлять в контактний бій. Вони називаються артилеристами, і контактний бій в них буде тільки в найбільш жахливому з можливих сценаріїв, який вкрай важливо не допускати. Якби в нас була більш потужна авіація, сюди б ще слід було додати пілотів.

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У піхотинця війна складається не зі стрілянини, а з копання. Довгого. Дуже довгого. Нескінченного. Стрілянина може бути десь проміж ним. А може й не бути.

Найбільше втомлені чисто фізично в частині бувають дуже неочікувані люди. Наприклад, кухарі.

Найбільші одноразові фізичні навантаження теж можуть бути в дуже неочікуваних людей. Наприклад, в тих же артилеристів.

Є дуже довга низка людей, які за всю війну навіть не повинні ні в кого вистрілити. Наприклад, зв’язківці. Але буде не одна ситуація, коли за одного зв’язківця командир готовий буде віддати кількох класних снайперів та кулеметника на додачу.

Якщо оцінювати бійця — то по тому, як він діє відносно інших представників своєї спеціальності, а не по тому, скільки літаків він збив однією цеглиною

Є ще довша низка людей, чий внесок у безпосереднє знищення противника чи порятунок своїх взагалі не піддається прямій математичній оцінці, але при цьому є необхідним або вкрай корисним. Від логістики до психологічної підтримки, від ППО до РЕБ.

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Сучасна армія — це організм. Складний організм з довгою низкою функцій. Вважати, що воює лише піхота безпосередньо на лінії розмежування — все одно, що вважати, що у боксера б’ються тільки кулаки, а інше тіло ваньку валяє. Як в організмі спортсмена кожен орган важливий, так і в армії немає прямого розподілу на більш та менш важливих. А якщо оцінювати бійця — то по тому, як він діє відносно інших представників своєї спеціальності, а не по тому, скільки літаків він збив однією цеглиною.

Таке життя.

Джерело

Про автора: Віктор Трегубов, український журналіст, блогер, публіцист та громадсько-політичний діяч

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