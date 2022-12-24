За що я люблю сучасних корупціонерів, так це за те, що вони максимально відкриті та відверті.

Хочеш набудувати архітектурних монстрів в центрі Києва та інших міст, щоб більше квадратних метрів і вища маржа — будь ласочка, ось вам Закон 5655!

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Сайт "Наші Гроші" повідомляє, що Тетяна Оксенюк, яка прописана на одному поверсі з головою партії "Слуга Народу" Оленою Шуляк і, з високою імовірністю, є сестрою Шуляк (її дівоче прізвище Оксенюк), працює фінансовим директором "Аурум транс" та "Насосхолдинг".

Коли пані Оксенюк, яка схожа на сестру голови партії "Слуга Народу" і прописана на одному поверсі з головою партії "Слуга Народу", працює на державних зрадників, то це, безумовно кидає тінь на голову партії "Слуга Народ"у

Ці компанії належать сім'ї колишнього міністра оборони Януковича, Павла Лєбєдєва, що розшукується за державну зраду на користь Росії.

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І тут дуже цікавий кейс. Бо коли пані Оксенюк, яка схожа на сестру голови партії "Слуга Народу" і прописана на одному поверсі з головою партії "Слуга Народу", працює на державних зрадників, то це, безумовно кидає тінь на голову партії "Слуга Народу".

Сучасні корупціонери та зрадники не надто переймаються, як виглядає їхня співпраця з окупантами

Але, як я писав, сучасні корупціонери та зрадники не надто переймаються, як виглядає їхня співпраця з окупантами. Тетяна Оксенчук прекрасно усвідомлювала, наскільки її робота може негативно вплинути на Олену Шуляк. Особливо, враховуючи, що продукцію заводи зрадників постачали окупантам. Але продовжувала працювати на державних зрадників. Копієчка до копієчки – Лєні подарунок на Новий рік.

Ось така цікава історія будівельної корупції, державної зради та тісного переплетіння бізнес-інтерсів "слуг народу", ОПЗЖ і російської економіки.

Джерело

Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.

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