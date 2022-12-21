Велика біда від отаких маніпуляцій, як з законом про КСУ, не тільки в зриві реформ і навіть не в саботажі євроінтеграції, які мають відбутися колись.

Це дуже і дуже шкодить прямо зараз.

Бо навіть серед країн ЄС підтримка України не є автоматичною чи одностайною. І здобувати її вартує фантастичних зусиль, у тому числі самого Зеленського і його Офісу.

Навіть попри те, що в ворожі історії про нацистів чи біолабораторії в Україні вже ніхто давно не вірить.

Коли сама влада, а тим більше сам Зеленський, роблять таке, ворогу лише залишається написати всім своїм друзям-скептикам України

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Але коли сама влада, а тим більше сам Зеленський, роблять таке, ворогу лише залишається написати всім своїм друзям-скептикам України (яких ще насправді залишилося дофіга):

"Та подивіться ви кому ви даєте гроші й зброю. Ми ж вам казали, що вони корумповані, взагалі failed state, і всі європейські цінності насправді мали на увазі".

І на фоні реальної історії про те як влада і Зеленський особисто наплювали на ключову рекомендацію щодо євроінтеграційної реформи #1, а партнерам навіть не дали та слова сказати, в це починають вірити, причому масово.

Те, що впровадження цієї ганьби не має відбутися — це аксіома. І всі, хто за цих умов цьому сприятимуть — точно грають не на боці України. Свідомо чи ні — неважливо

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І підтримку не те що fast track у вступі до ЄС, а елементарно в зброї й грошах, які зараз життєво необхідні, стає здобувати значно складніше.

Бо так ми втрачаємо найголовніші ресурси, який маємо — довіру і репутацію.

Так що я вітаю тих, хто цей фінт придумав.

Якщо ви хотіли нашкодити України, то це вдалося на всі 300%.

P.S. Ну, а те, що впровадження цієї ганьби не має відбутися — це аксіома. І всі, хто за цих умов цьому сприятимуть — точно грають не на боці України. Свідомо чи ні — неважливо.

Вже десяток ГО (список оновлюється) звертається до міжнародних партнерів не делегувати відповідно до цього закону членів ДГЕ.

А депутатів закликаємо якнайшвидше внести зміни до закону і врахувати рекомендації Венеційської комісії.

Джерело

Про автора. Михайло Жернаков, співзасновник та голова правління Фонду DEJURE.

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