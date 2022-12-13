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OPINION

G7, в тому числі і ЄС, не "проковтнуть" маніпуляцій у виборі суддів КСУ

Михайло Жернаков
13 грудня, 2022 вiвторок
12:02
Погляд Михайло Жернаков

Є дуже просте і робоче рішення: додати сьомого члена ДГЕ (відбіркової комісії) від неурядових організацій

Посли G7 прямо кажуть: необхідно забезпечити вирішальний голос у відбірковій комісії для суддів КСУ.

До речі, Венеційська комісія навіть у своєму останньому, максимально компліментарному для влади, висновку пише про а) загрозу політизації, бо половина членів комісії делеговані владою, б) загрозу "глухого кута", коли голоси міжнародників і влади розділяться 3 на 3 (а саме такий склад передбачає проєкт #7662 зараз).

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І очевидно, що якщо для проходження кандидата НЕОБХІДНИМИ є 3 голоси представників влади, то рекомендовані будуть ТІЛЬКИ ті, хто для влади зручний — привіт повний контроль над КСУ.

Або це не працюватиме взагалі.

Є дуже просте і робоче рішення: додати сьомого члена ДГЕ (відбіркової комісії) від неурядових організацій. Тим більше що в проєкті вже є модель залучення такого члена для її другого складу

Ми ж усе це проходили з конкурсом до САП. Майже 2 роки мучилися всі, і в результаті — дивом, але — все одно призначили незалежного кандидата. При цьому нервів і репутації втратили всі фантастично багато.

І це керівник САП один. А суддів КСУ — вісімнадцять.

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Є дуже просте і робоче рішення: додати сьомого члена ДГЕ (відбіркової комісії) від неурядових організацій. Тим більше що в проєкті вже є модель залучення такого члена для її другого складу. (І сама Венеційка каже, що сьомий член — цілком робочий вихід із "глухого кута").

G7, в тому числі і ЄС, уже не "проковтнуть" ні залежний механізм відбору, ні "раптове" призначення трьох суддів від парламенту взагалі без такого механізму

Тоді ні в "зовнішньому управлінні" ніхто нікого не звинуватить, ні в надмірній політизації. І вперед проходитимуть тільки ті, хто влаштує дві з трьох "фракцій", причому необов'язково від влади.

Все, problem solved.

Ну це, знов-таки, якщо задача є забезпечити незалежний відбір і євроінтеграцію, а не узалежнити Суд за будь-яку ціну.

Одне ясно, втім: G7, в тому числі і ЄС, уже не "проковтнуть" ні залежний механізм відбору, ні "раптове" призначення трьох суддів від парламенту взагалі без такого механізму.

І це дуже добре.

Джерело

Про автора. Михайло Жернаков, співзасновник та голова правління Фонду DEJURE.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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