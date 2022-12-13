G7, в тому числі і ЄС, не "проковтнуть" маніпуляцій у виборі суддів КСУ
Є дуже просте і робоче рішення: додати сьомого члена ДГЕ (відбіркової комісії) від неурядових організацій
Посли G7 прямо кажуть: необхідно забезпечити вирішальний голос у відбірковій комісії для суддів КСУ.
До речі, Венеційська комісія навіть у своєму останньому, максимально компліментарному для влади, висновку пише про а) загрозу політизації, бо половина членів комісії делеговані владою, б) загрозу "глухого кута", коли голоси міжнародників і влади розділяться 3 на 3 (а саме такий склад передбачає проєкт #7662 зараз).
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І очевидно, що якщо для проходження кандидата НЕОБХІДНИМИ є 3 голоси представників влади, то рекомендовані будуть ТІЛЬКИ ті, хто для влади зручний — привіт повний контроль над КСУ.
Або це не працюватиме взагалі.
Є дуже просте і робоче рішення: додати сьомого члена ДГЕ (відбіркової комісії) від неурядових організацій. Тим більше що в проєкті вже є модель залучення такого члена для її другого складу
Ми ж усе це проходили з конкурсом до САП. Майже 2 роки мучилися всі, і в результаті — дивом, але — все одно призначили незалежного кандидата. При цьому нервів і репутації втратили всі фантастично багато.
І це керівник САП один. А суддів КСУ — вісімнадцять.
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Є дуже просте і робоче рішення: додати сьомого члена ДГЕ (відбіркової комісії) від неурядових організацій. Тим більше що в проєкті вже є модель залучення такого члена для її другого складу. (І сама Венеційка каже, що сьомий член — цілком робочий вихід із "глухого кута").
G7, в тому числі і ЄС, уже не "проковтнуть" ні залежний механізм відбору, ні "раптове" призначення трьох суддів від парламенту взагалі без такого механізму
Тоді ні в "зовнішньому управлінні" ніхто нікого не звинуватить, ні в надмірній політизації. І вперед проходитимуть тільки ті, хто влаштує дві з трьох "фракцій", причому необов'язково від влади.
Все, problem solved.
Ну це, знов-таки, якщо задача є забезпечити незалежний відбір і євроінтеграцію, а не узалежнити Суд за будь-яку ціну.
Одне ясно, втім: G7, в тому числі і ЄС, уже не "проковтнуть" ні залежний механізм відбору, ні "раптове" призначення трьох суддів від парламенту взагалі без такого механізму.
І це дуже добре.
Про автора. Михайло Жернаков, співзасновник та голова правління Фонду DEJURE.
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