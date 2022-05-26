Сучасний прояв колоніалізму: РФ депортувала 230 тис. українських дітей, щоб знищити націю, - Україна в Радбезі ООН

Про це заявив радник постпреда України при ООН Сергій Дворник під час засідання Радбезу, передає Укрінформ.

"Викрадення, щонайменше, 230 тис. українських дітей серед 1,4 млн громадян України, насильно депортованих до Росії, є злочином, спрямованим на знищення української нації шляхом позбавлення її молодих поколінь, що є сучасним проявом колоніалізму", - наголосив він.

За його словами, унаслідок ракетних і артилерійських обстрілів українських міст загинули десятки тисяч мирних жителів, багато хто отримав поранення. Майже 220 тис. людей втратили свої домівки.

Дворник зазначив, що мільйони громадян були змушені покинути окуповані або постраждалі від війни території. 8 млн стали внутрішньо переміщеними особами, 6,5 млн виїхали з України як біженці.

"Ми не сумніваємося, що в російських військових стратегіях ця криза біженців була передбачена як один з успішних результатів війни. Так само як і продовольча криза", - додав він.

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