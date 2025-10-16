Апеляційна палата ВАКС порушила міжнародні зобов’язання України та право Костянтина Жеваго на захист, - адвокати

Апеляційна палата ВАКС порушила міжнародні зобов’язання України та право Костянтина Жеваго на захист, дозволивши спец. розслідування щодо нього

Адвокати Костянтина Жеваго заявляють про чергове порушення права на захист. ВАКС дозволив НАБУ проводити розслідування справи без участі Костянтина Жеваго у порядку спеціального досудового розслідування. Йдеться про справу щодо можливого надання неправомірної вигоди Голові Верховного Суду. Адвокати вважають це рішення незаконним та безпідставним, і таким, що нівелює право на захист від обвинувачень та справедливий суд.

Розслідування справ без участі особи – це екстраординарна процедура, що визнається на рівні Кримінального процесуального кодексу, та на рівні Резолюції Комітету Міністрів Ради Європи №(75)11. Ця процедура дозволяється лише у тих випадках, коли неможливо проводити розслідування, оскільки особа переховується від слідства. Костянтин Жеваго ніколи не переховувався і не переховується від слідства та суду.

Зокрема, слідчий суддя ВАКС, при розгляді Клопотання в суді першої інстанції, встановив, що Костянтин Жеваго фактично та з точки зору здорового глузду не перебуває у міжнародному розшуку», – повідомила Наталія Пушина, адвокатка Костянтина Жеваго.

Костянтин Жеваго з початку розслідування повідомив НАБУ та САП про непричетність до інкримінованого правопорушення та готовність до співпраці. Слідчі дії тривалий час проводились у межах міжнародної правової допомоги. Детектив НАБУ та прокурор САП особисто прибували до Франції для допиту.

Це означає, що розслідування за його участі можливе.

Наразі французький суд розглядає питання екстрадиції на запит НАБУ. Суд витребував документи в української сторони, розгляд триває. Це вже другий розгляд екстрадиції після відмови Верховного суду Франції за запитом українських правоохоронних органів.

«Ініціювання спеціального розслідування прямо вказує на непослідовність детективів НАБУ та прокурорів САП. Процедура екстрадиції та спеціального розслідування є взаємовиключними. З однієї сторони, вони ініціюють екстрадицію, заявляючи в суді, що це забезпечення особистої участі у провадженні. З іншої – не чекають завершення розгляду та запускають спеціальне розслідування, щоб виключити участь Костянтина Жеваго у справі»,– додала адвокатка Пушина.

Цим рішенням суд фактично позбавив Костянтина Жеваго права на захист і справедливий суд. Крім того, Апеляційна палата ВАКС порушила вимоги Резолюції Комітету Міністрів Ради Європи, яка встановлює заборону проводити спеціальні досудові розслідування у випадку ініціювання екстрадиції.

Захист неодноразово фіксував порушення прав у цій справі – недопуск до засідань, порушення презумпції невинуватості, ненадання матеріалів для підготовки позиції. Це одна з низки справ проти інвестора, підприємця та мецената Костянтина Жеваго, які використовуються як інструмент тиску на нього та його бізнес.

Адвокати планують звертатися до Європейського суду з прав людини та Ради Європи, щоб офіційно поінформувати про відступ України від власних міжнародних зобов’язань.

