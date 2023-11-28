Суд арештував нардепа Лабазюка із можливістю застави у 40,2 млн грн

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Зазначається, що ВАКС застосував до народного депутата запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, який діятиме 2 місяці - до 21 січня включно.

Рішення ухвалив слідчий суддя Володимир Воронько.

Також нардепу обрали альтернативну заставу у 40 260 000 грн.

У разі внесення застави Лабазюк повинен буде дотримуватися встановлених судом обов'язків, зокрема здати закордонні паспорти, не спілкуватися з іншими підозрюваним та свідками, в тому числі з Кубраковим і Найємом, носити електронний браслет.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні кримінально караного проступку і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.