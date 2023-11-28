Суд арештував нардепа Лабазюка із можливістю застави у 40,2 млн грн
Вищий антикорупційний суд відправив у СІЗО народного депутата від "За Майбутнє" Сергія Лабазюка, якого підозрюють у спробі підкупу топпосадовця. Він має можливість внести заставу у 40,2 млн грн
Про це повідомляє Центр протидії корупції.
Зазначається, що ВАКС застосував до народного депутата запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, який діятиме 2 місяці - до 21 січня включно.
Рішення ухвалив слідчий суддя Володимир Воронько.
Також нардепу обрали альтернативну заставу у 40 260 000 грн.
У разі внесення застави Лабазюк повинен буде дотримуватися встановлених судом обов'язків, зокрема здати закордонні паспорти, не спілкуватися з іншими підозрюваним та свідками, в тому числі з Кубраковим і Найємом, носити електронний браслет.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні кримінально караного проступку і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Нагадаємо, 21 листопада САП та НАБУ викрили нардепа Сергія Лабазюка - його підозрюють у спробі підкупити топпосадовця у сфері відновлення на суму $150 тис. За даними антикорупційних органів, гроші пропонувались віцепрем'єр-міністру з відновлення Олександру Кубракову та голові Держагентства відновлення Мустафі Найєму.
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