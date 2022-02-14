Суд арештував п'ять іноземних суден за незаконні заходи до окупованого Криму

Про це повідомляє пресслужба ОГПУ.



Херсонський міський суд наклав арешти на судна, які порушили порядок в’їзду на окупований півострів та виїзду з нього і, таким чином, були знаряддям вчинення злочину (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї - ст. 332-1 КК України).



"Заходження суден під іноземним прапором до закритих морських портів тимчасово окупованого півострова правоохоронні органи автономії кваліфікують як дії, що підривають суверенітет України та порушують норми національного законодавства. Це тягне за собою кримінальну відповідальність судновласників, операторів та капітанів суден!, - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що з липня 2014 року Україна офіційно припинила функціонування всіх портів окупованої території АРК і Севастополя, гавані півострова закриті для міжнародного судноплавства. Проте деякі іноземні судна, порушуючи законодавство, здійснюють заходи в Крим. Загалом вже накладені арешти на 59 суден-порушників.



"Завдяки співпраці та спільним зусиллям прокуратури автономії, інших державних органів і громадських організацій за останні роки спостерігається істотне зменшення кількості іноземних суден, що заходять до закритих портів Криму: із 162 з 2014 року до одиничних випадків на сьогоднішній час", - зазначили в ОГПУ.

Нагадаємо, 27 вересня 2021 Україна заарештувала 12 російських літаків та 4 судна за роботу в окупованому Криму.