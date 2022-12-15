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Суд заарештував сім готелів групи VS Energy соратників Путіна, - "Схеми"

15 грудня, 2022 четвер
05:12
Економіка Арешт мережі готелів друзів Путіна

Печерський райсуд Києва частково задовольнив клопотання Офісу генпрокурора та наклав арешт із забороною відчуження на готелі у Києві, Львові, Одесі та Олександрії, якими володіє група VS Energy

Про це пишуть "Схеми".

Так, арешт був накладений на готелі Premier Palace Hotel, Premier Hotel Rus, Premier Hotel Lybid та Premier Hotel Slavutych у Києві, Premier Hotel Dnister у Львові, Premier Hotel Odessa в Одесі та Premier Compass Hotel Oleksandriya в Олександрії, якими володіє група VS Energy.

У рішенні суду від 12 грудня слідча суддя Олеся Батрин частково задовольнила клопотання Офісу генпрокурора та наклала арешт на статутний капітал у низці компаній, контрольованих російською так званою лужниківською групою, а також нерухомим майном в Україні.

"А саме – на 7 готелів із мережі Premier Hotels & Resorts у Києві, Львові, Одесі та Олександрії. Згідно з постановою, це майно заборонено відчужувати. У частині встановлення заборони користування цим майном суддя клопотання не задовольнив. Крім того, арешт накладено на нежитлові приміщення торговельно-виставкового комплексу "Метроград" та ТРЦ "Метрополіс" у Києві", - зазначають журналісти.

У клопотанні йшлося, що це майно відповідає ознакам, як "отримане внаслідок скоєння злочину та/або доходами від такого майна та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів та забезпечення спеціальної конфіскації майна".

Зазначається, що ДБР при процесуальному керівництві ОГП проводить досудове розслідування за декількома звинуваченнями, зокрема - присвоєння майна та скоєння "злочинною організацією "Лужники", представлене фінансово-промисловою групою VS Energy, умисних дій з метою зміни кордонів території чи держкордону України порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб".

Так, за даними слідства, групу VS Energy представляють троє громадян РФ: Олександр Бабаков - депутат держдуми РФ, Михайло Воєводін - згідно з даними слідства, так званий злодій у законі на прізвисько Міша Лужнецький і Євген Гінер - президент московського футбольного клубу ЦСКА.

Гінер, додають "Схеми", також є партнером російської держкорпорації Ростех. Керує нею колишній офіцер ФСБ Сергій Чемезов – старий друг та соратник Путіна.

У матеріалах слідства йдеться, що Бабаков, "будучи політичним діячем від провладної в Росії партії "Єдина Росія", користуючись впливом на найвище політичне керівництво України в період 2001-2014 років, забезпечував лобіювання інтересів злочинної групи з метою набуття активів учасниками протиправної групи".

"Гінер, у свою чергу, "забезпечував необхідні заходи щодо фінансування протиправної діяльності групи", а Воєводін організовував "силовий супровід процесів заволодіння активами", вважають слідчі.

За даними слідства, у період 2017-2022 років підконтрольні VS Energy обленерго "за фіктивними операціями перерахували понад 1,65 млрд грн на підприємства групи, після чого частина коштів була легалізована шляхом придбання рухомого та нерухомого майна", - пишуть "Схеми".

Бабаков, Гінер та Воєводін включені до списку осіб, до яких застосовано персональні санкції, згідно з рішеннями РНБО.

Крім того, Бабаков перебуває під санкціями ЄС та США. У 2014 році він голосував за анексію Криму, де група VS Energy контролює енергокомпанію "Севастопольобленерго". А 3 жовтня 2022 року він голосував за анексію Запорізької та Херсонської областей.

  • Нагадаємо, 16 листопада стало відомо, що суд заарештував акції 5 обленерго, які контролює російська організація "Лужники" в Україні.

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Кримінал
Росія
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