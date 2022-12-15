Про це пишуть "Схеми".

Так, арешт був накладений на готелі Premier Palace Hotel, Premier Hotel Rus, Premier Hotel Lybid та Premier Hotel Slavutych у Києві, Premier Hotel Dnister у Львові, Premier Hotel Odessa в Одесі та Premier Compass Hotel Oleksandriya в Олександрії, якими володіє група VS Energy.

У рішенні суду від 12 грудня слідча суддя Олеся Батрин частково задовольнила клопотання Офісу генпрокурора та наклала арешт на статутний капітал у низці компаній, контрольованих російською так званою лужниківською групою, а також нерухомим майном в Україні.

"А саме – на 7 готелів із мережі Premier Hotels & Resorts у Києві, Львові, Одесі та Олександрії. Згідно з постановою, це майно заборонено відчужувати. У частині встановлення заборони користування цим майном суддя клопотання не задовольнив. Крім того, арешт накладено на нежитлові приміщення торговельно-виставкового комплексу "Метроград" та ТРЦ "Метрополіс" у Києві", - зазначають журналісти.

У клопотанні йшлося, що це майно відповідає ознакам, як "отримане внаслідок скоєння злочину та/або доходами від такого майна та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів та забезпечення спеціальної конфіскації майна".

Зазначається, що ДБР при процесуальному керівництві ОГП проводить досудове розслідування за декількома звинуваченнями, зокрема - присвоєння майна та скоєння "злочинною організацією "Лужники", представлене фінансово-промисловою групою VS Energy, умисних дій з метою зміни кордонів території чи держкордону України порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб".

Так, за даними слідства, групу VS Energy представляють троє громадян РФ: Олександр Бабаков - депутат держдуми РФ, Михайло Воєводін - згідно з даними слідства, так званий злодій у законі на прізвисько Міша Лужнецький і Євген Гінер - президент московського футбольного клубу ЦСКА.

Гінер, додають "Схеми", також є партнером російської держкорпорації Ростех. Керує нею колишній офіцер ФСБ Сергій Чемезов – старий друг та соратник Путіна.

У матеріалах слідства йдеться, що Бабаков, "будучи політичним діячем від провладної в Росії партії "Єдина Росія", користуючись впливом на найвище політичне керівництво України в період 2001-2014 років, забезпечував лобіювання інтересів злочинної групи з метою набуття активів учасниками протиправної групи".

"Гінер, у свою чергу, "забезпечував необхідні заходи щодо фінансування протиправної діяльності групи", а Воєводін організовував "силовий супровід процесів заволодіння активами", вважають слідчі.

За даними слідства, у період 2017-2022 років підконтрольні VS Energy обленерго "за фіктивними операціями перерахували понад 1,65 млрд грн на підприємства групи, після чого частина коштів була легалізована шляхом придбання рухомого та нерухомого майна", - пишуть "Схеми".

Бабаков, Гінер та Воєводін включені до списку осіб, до яких застосовано персональні санкції, згідно з рішеннями РНБО.

Крім того, Бабаков перебуває під санкціями ЄС та США. У 2014 році він голосував за анексію Криму, де група VS Energy контролює енергокомпанію "Севастопольобленерго". А 3 жовтня 2022 року він голосував за анексію Запорізької та Херсонської областей.

Нагадаємо, 16 листопада стало відомо, що суд заарештував акції 5 обленерго, які контролює російська організація "Лужники" в Україні.

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