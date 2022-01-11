Суд Чехії у понад три рази скоротив ув'язнення спільнику російських окупантів, який воював проти України

Про це повідомляє Blesk.



Зазначається, що він проведе за ґратами 6 років.



У поясненні йдеться про те, що участь 27-річного ремонтника з Карлових Вар у бойових діях не доведена, тому судді визнали Новачека винним в участі в організованій злочинній групі, а не в теракті. Вирок є остаточним.



Новачек зізнався, що в липні 2015 року поїхав до Росії, а звідти в Україну, де пробув пів року в сепаратистських казармах. Проте, за його словами, брати активну участь у військових завданнях відмовився, натомість працював переважно на кухні. Раніше в суді в Пльзні заявляв, що просто «чистив картоплю та копав вигрібні ями». Стверджується, що він також відремонтував школу та лікарню та розчищав уламки після вибуху. У січні 2016 року Новачек переїхав до Москви, подав заяву на отримання паспорта в посольстві Чехії та повернувся додому.



Крім того, він заявив, що приїхав у Донецьк, щоб побачити дівчину, з якою познайомився через Інтернет. За його словами, її знайомі пропонували йому посаду в донецькій армії, але він залишився цивільним працівником. Суддям Апеляційного суду він сказав, що вчинив "юнацьку нерозсудливість".



Зазначається, що Новачеку загрожувало понад 26 років ув’язнення. У першому обвинуваченні було зазначено, що він служив у розвідці, охороні та патрулюванні, а також воював з українськими військами, які захищають суверенітет і територіальну цілісність своєї країни. Доказом послужили його фотографії у формі та зі зброєю.



Нагадаємо, що у Чехії розглянуть апеляцію засудженого до 20 років ув'язнення за участь у війні проти України.

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