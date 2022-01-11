У Чехії розглянуть апеляцію засудженого до 20 років ув'язнення за участь у війні проти України

Про це пише Radio Prague International.



У вироку суду йдеться про те, що мешканець Карловарського краю брав участь у тренуваннях "ДНР", отримав від окупантів зброю, а потім став виконувати бойові завдання.



За словами Лукаша Новачека, у червні 2015 року він прибув до України й пів року мешкав у казармах російських найманців. Однак участі у військових операціях він не визнає.



Він заявляє, що до Донецька приїхав до дівчини Наташі, з котрою познайомився в інтернеті, після чого її знайомі запропонували йому вступити до "донецької арміїї".



Лукаш Новачек розповідає, що був там кухарем заради грошей.



У січні 2016 року іноземець приїхав до Москви, де в посольстві Чехії подав заяву на видачу паспорта, а потім повернувся на Батьківщину.



Сторона обвинувачення стверджує, що Лукаш Новачек служив у розвідці, охороні й патрулі та брав участь у боях на боці "ДНР".



За тероризм його могли ув'язнити на термін 26 років і восьми місяців. Прокурор запросив позбавлення волі на 20 років.



Захист громадянина Чехії вимагає зняття звинувачення або перекваліфікації складу злочину як служби в іноземних збройних силах, за що загрожує нижча міра покарання.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb