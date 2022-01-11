У Чехії розглянуть апеляцію засудженого до 20 років ув'язнення за участь у війні проти України
Верховний суд Праги розгляне апеляцію Лукаша Новачека, засудженого до 20 років позбавлення волі за участь у російсько-українській війні на боці "ДНР"
Про це пише Radio Prague International.
У вироку суду йдеться про те, що мешканець Карловарського краю брав участь у тренуваннях "ДНР", отримав від окупантів зброю, а потім став виконувати бойові завдання.
За словами Лукаша Новачека, у червні 2015 року він прибув до України й пів року мешкав у казармах російських найманців. Однак участі у військових операціях він не визнає.
Він заявляє, що до Донецька приїхав до дівчини Наташі, з котрою познайомився в інтернеті, після чого її знайомі запропонували йому вступити до "донецької арміїї".
Лукаш Новачек розповідає, що був там кухарем заради грошей.
У січні 2016 року іноземець приїхав до Москви, де в посольстві Чехії подав заяву на видачу паспорта, а потім повернувся на Батьківщину.
Сторона обвинувачення стверджує, що Лукаш Новачек служив у розвідці, охороні й патрулі та брав участь у боях на боці "ДНР".
За тероризм його могли ув'язнити на термін 26 років і восьми місяців. Прокурор запросив позбавлення волі на 20 років.
Захист громадянина Чехії вимагає зняття звинувачення або перекваліфікації складу злочину як служби в іноземних збройних силах, за що загрожує нижча міра покарання.
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