Суд дав 15 років тюрми киянину, який здавав росіянам позиції ЗСУ
Суд визнав винним у держзраді 58-річного мешканця Києва, який здавав ворогові позиції ЗСУ. Чоловік отримав 15 років ув'язнення з конфіскацією майна
Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.
"Прокурором у суді доведено, що обвинувачений після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну створив телеграм-канал, у якому поширював текстові повідомлення та статті антиукраїнського характеру. Використовуючи вказаний телеграм-канал, киянин передавав представнику Збройних сил Російської Федерації інформацію про розташування військової техніки та підрозділів Збройних Сил України на території міста Києва", - йдеться в повідомленні.
За допомогою цих підказок ворог неодноразово здійснював обстріли зазначених підрозділів, унаслідок чого дві людини загинули й чотири дістали поранення, вказали у прокуратурі.
Чоловіка затримали у березні 2022 року, а 6 лютого 2023 року Солом’янський районний суд міста Києва оголосив йому вирок.
- Раніше суд відправив під варту ворожого агента, який коригував удари по Харкову.
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