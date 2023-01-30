Про це розповіли у пресслужбі СБУ.

Зловмисник збирав інформацію про місця базування та маршрути переміщення підрозділів ЗСУ на території міста. А вже отримані відомості переправляв росіянам у вигляді електронних координат та відміток на карті через месенджер "Телеграм".

Така розвідувальна інформація потрібна була загарбникам для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по обласному центру.

Цього російського агента затримали поблизу міського об’єкта критичної інфраструктури на спробі чергового збору закритих даних для агресора.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився безробітний місцевий житель, якого представник РФ залучив до протиправної діяльності у листопаді минулого року. Для виконання завдань ворога агент обходив територію міста і приховано спостерігав за підрозділами українських захисників, а також фіксував їхні локації.

Під час слідчих дій у зловмисника виявлено смартфон із доказами листування з агресором.

Наразі слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ). Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Затриманому загрожує покарання до 12 років ув’язнення.

Раніше Служба безпеки України викрила ворожого поплічника у звільненому Херсоні. Колаборант з окупаційного "МВС" намагався виявляв учасників руху опору.

Також Служба безпеки оголосила про знешкодження російської агентурної мережі, її члени наводили ворога на критичну інфраструктуру, включно з енергоенергуючими підприємствами.

Також правоохоронці затримали поплічника ворога під час передачі даних про ракетні удари. Саме він корегував вогонь ворога по Лиману Донецької області.

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