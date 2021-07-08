Суд дозволив заочне розслідування щодо трьох суддів з окупованого Криму, які засудили одного із керівників Меджлісу
Голосіївський районний суд Києва дозволив заочне розслідування щодо трьох суддів "Верховного суду" окупантів у Криму, які причетні до винесення вироку одному з керівників Меджлісу кримськотатарського народу
Про це повідомляє пресслужба прокуратури АРК у Facebook.
Дії підозрюваних кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни. Санкція статті передбачає до дванадцяти років в'язниці.
Незаконне переслідування та засудження одного з керівників Меджлісу в рамках так званої "справи 26 лютого" здійснювалось окрім інших, колегіально "суддями" незаконного "Верховного суду Республіки Крим".
"Під час "розгляду справи", "судді", порушуючи низку норм міжнародного гуманітарного права, незаконно застосовували законодавство РФ при кваліфікації подій, які проходили до встановлення контролю Російської Федерації над територією півострова. В результаті протиправних рішень "суддів", одного з керівників Меджлісу кримськотатарського народу було засуджено до 8 років позбавлення волі за нібито організацію масових заворушень під будівлею ВР АР Крим 26 лютого 2014", – мовиться у повідомленні.
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